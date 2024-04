Vodafone, Iliad perde con l'arrivo delle SILVER: ecco fino a 200 giga

Voglia di cambiare gestore? Siete di fronte al periodo più prolifico di sempre per quanto riguarda le offerte mobili. Più realtà stanno infatti mettendo sul piatto la loro campagna promozionale, tra l’altro molto più piena di opportunità rispetto ad un tempo. Ad influire è sicuramente il momento, ricco di nuovi gestori emergenti che stanno spingendo quelli più famosi a fare di meglio, esattamente come sta accadendo ad un colosso del calibro di Vodafone.

L’azienda italiana è diventata ancora una volta quella più interessante del momento in seguito al lancio di alcune offerte mobili. Non poteva essere altrimenti, soprattutto dopo quanto visto alla fine del 2023, periodo nel quale tariffe interessanti sono comparse sul web. Ad oggi è davvero difficile fare meglio di quanto fatto da Vodafone e lo dimostrano i numeri, sia dei contenuti che dei prezzi mensili. A tal proposito, è necessario fare un excursus su tutte quelle che sono le novità sopraggiunte, anche perché le offerte non sono cambiate.

Vodafone: le migliori promo di oggi si chiamano Silver. Sì, ancora loro

Per Vodafone le cose sono ritornate in ordine e infatti il provider colorato di rosso si sta riprendendo quanto gli spetta. Dopo aver lanciato una campagna promozionale alla fine del 2023, l’azienda si ripropone con le stesse offerte ma con prezzi ancora più interessanti. Le Silver sono di nuovo sul piatto piene di giga e con un regalo molto interessante da scartare.

In questo momento chi vuole scegliere Vodafone può farlo solo provenendo da un gestore virtuale o da Iliad e optando per la Silver 100 o Silver 150. Entrambe le offerte mettono a disposizione del pubblico minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La prima garantisce 100 giga in 4G per 7,99 €, mentre la seconda arriva a 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Sottoscrivendo SmartPay per la ricarica automatica mensile, si può arrivare rispettivamente a 150 e 200 giga, in quanto ci sono 50 giga gratis tutti i mesi.