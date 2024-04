Negli ultimi tempi i fari LED sono finiti nell’occhio del ciclone subendo numerose critiche legate a notizie che riprendono studi e sondaggi circa il fatto che questi ultimi sono diventati troppo pericolosi per gli automobilisti, nel dettaglio sembrerebbe che i fari basati su questa tecnologia sarebbero troppo luminosi, ed ecco che nel Regno Unito è partita una sorta di crociata contro i fari LED, cosa che ha portato il governo inglese a prendere in seria considerazione l’idea di bandirli dal mercato automobilistico.

Del resto la Gran Bretagna dopo l’uscita dall’Unione Europea ha il potere di fare leggi a sestanti in ogni campo, di conseguenza potrebbe realmente introdurre tale divieto che andrebbe ora come ora a creare un bizzarro scenario che penalizzerebbe in maniera pesante tutti i modelli più recenti e soprattutto quelli premium come supercar e hypercar, cosa abbastanza paradossale dal momento che spesso Londra è la capitale delle fuoriserie che vengono inaugurate proprio nella città più famosa del mondo.

Un esperto dice la sua

Sulla questione dei fari LED troppo luminosi ha deciso di parlare un esperto del settore che da sempre mastica auto per lavoro, stiamo parlando del noto conduttore di Top Gear Jeremy Clarkson, il quale attraverso la rubrica che cura settimanalmente sul Sub ha dichiarato Che a seguito di un sondaggio condotto su 2000 conducenti, l’89% di questi ultimi ha dichiarato che i fari delle auto sono troppo luminosi a tal punto che durante la guida notturna restano abbagliati a loro volta.

Ovviamente Jeremy Clarkson non ha potuto non esprimere la propria opinione con il suo solito stile affermando che probabilmente questo fenomeno potrebbe causare qualche incidente occasionale ma, se dovessimo tornare ai giorni in cui fa delle auto erano come candele all’interno di barattoli, gli incidenti sarebbero certamente molti di più.

Sebbene l’opinione di un esperto vada sempre tenuto in considerazione e innegabile però che l’opinione di tantissimi automobilisti sicuramente a un peso, potrebbe essere il primo step verso un reale cambiamento che corrisponderebbe ad un allontanamento dei fari ultra luminosi in favore di soluzioni più tenui.