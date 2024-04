L’offerta WindTre GO Unlimited Digital è l’offerta più conveniente tra quelle proposte ai nuovi clienti dal gestore. A soli 10,99 euro al mese, permette di ottenere quantità illimitate di Giga per la navigazione oltre a minuti ed SMS verso tutti i numeri. Purtroppo però non tutti hanno la possibilità di richiederne l’attivazione.

WindTre dedica la sua offerta soltanto a un gruppo ben preciso di utenti, i quali potranno trasferire il numero e acquistare la SIM direttamente online per poter usufruire di tutti i servizi previsti. Scopriamo insieme chi può attivare l’offerta WindTre e come ottenerla tramite pochi e semplici passaggi!

Passa a WindTre e attiva l’offerta Unlimited!

WindTre rivolge la sua offerta GO Unlimited Digital esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

I clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati hanno la possibilità di accedere al sito ufficiale del gestore ed effettuare l‘acquisto della nuova SIM andando incontro a una spesa iniziale di 20,98 euro, di cui 9,99 euro per l’attivazione e 10,99 euro per il primo rinnovo dell’offerta. La SIM è offerta gratuitamente dal gestore che, in caso di acquisto online, procede automaticamente con la spedizione tramite corriere.

Ogni mese i clienti dovranno sostenere esclusivamente la spesa prevista per il rinnovo della tariffa, che ammonta a 10,99 euro e comprende: