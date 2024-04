L’operatore telefonico WindTre sta provando in tutti i modi ad attrarre nuovamente i suoi ex clienti. Nello specifico una delle sue ultime offerte potrebbe essere particolarmente allettante. Si tratta della promo GO 150 XS 5G. Possono attivare questa offerta tutti gli ex utenti che hanno ricevuto l’SMS dedicato. Per procedere basta recarsi presso un negozio dell’operatore e acquistare una nuova SIM richiedendo la portabilità del proprio numero. L’attivazione e la SIM sono gratuite e il costo mensile della promo è di 5,99 euro.

La promo dedicata agli ex clienti WindTre

La promo include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico internet in 5G. Sono compresi anche alcuni servizi gratuiti. Tra questi troviamo “Ti ho cercato” e la possibilità di ascoltare la segreteria telefonica.

Se il pacchetto messo a disposizione termina prima del successivo rinnovo, gli SMS extra costeranno 29 centesimi di euro. Mentre per il traffico dati è previsto il costo di 99 centesimi per ogni GB di navigazione.

Per la velocità di connessione, il limite massimo in download è di 2 Gbps. Mentre in upload è di 200 Mbps. Come messo in evidenza dal nome dell’offerta, quest’ultima mette a disposizione di tutti i nuovi utenti la possibilità di sfruttare la rete 5G di WindTre.

Per il roaming, in Europa ed anche nel Regno Unito, sono previsti minuti ed SMS utilizzabili alle stesse condizioni nazionali. Mentre per quanto riguarda i Giga utilizzabili è previsto un limite massimo.

L’offerta presentata sembra essere molto vantaggiosa per tutti gli utenti che desiderano ritornare con l’operatore WindTre richiedendo la portabilità del proprio numero di telefono. Se siete interessati alla promo e avete ricevuto l’SMS di WindTre vi invitiamo a recarvi subito presso uno dei negozi dell’operatore. L’offerta, infatti, è disponibile solo per un periodo limitato. Quindi è importante sbrigarsi per non perdere questa interessante occasione.