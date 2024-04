Copilot for Security arriva anche in Italia. Microsoft ha annunciato la disponibilità generale per la sua prima soluzione AI generative progettata per poter aiutare i professionisti della sicurezza e dell’IT nel processo di rilevamento delle minacce digitali. Il processo è accurato e veloce.

Secondo una nota online, Microsoft Copilot for Security unisce il modello più avanzato di OpenAI (GPT-4) con l’AI ideata da Microsoft. Inoltre, si avvale anche dell’esperienza dell’intelligence globale per quanto riguarda le minacce e dei prodotti di sicurezza offerti da Microsoft Security.

In Italia disponibile Copilot for Security

Inoltre, il sistema di sicurezza di Copilot si basa su threat intelligence e dati su larga scala. Tra questi ci sono anche più di 78 trilioni di alert di sicurezza elaborati ogni giorno da Micosoft. Ad ognuno di questi vengono abbinati modelli linguistici all’avanguardia. Questi offrono agli utenti una serie di approfondimenti personalizzati.

Copilot for Security può inoltre supportare le aziende nella gestione delle potenziali minacce e gli attacchi grazie al sostegno dell’AI generativa.

I primi feedback in arrivo dalle aziende che stanno iniziando a sperimentare l’offerta di Copilot for Security sono decisamente positivi. Un recente studio ha evidenziato una serie di numerosi vantaggi soprattutto per quanto riguarda il risparmio di tempo e l’accuratezza delle analisi. In questo modo le attività vengono velocizzate del 22%, con un livello di precisione più alto del 7%. Inoltre, il 93% dei soggetti che hanno testato il sistema AI di Microsoft ha confermato di aver ricevuto supporto per poter migliorare la qualità del proprio lavoro. Mentre il 97% dell’intero campione ha dichiarato di voler utilizzare Copilot anche in futuro per poter svolgere le medesime attività.

Anche alcune aziende italiane stanno sperimentato, insieme ai propri team IT e di sicurezza, Copilot for Security. Lo scopo è quello di utilizzare strategie di sicurezza aziendale e massimizzare anche le opportunità per ottimizzare le offerte fornite dall’intelligenza artificiale stessa.