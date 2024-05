Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno smartphone di ottima qualità, o meglio dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che tutti gli utenti devono necessariamente pensare di acquistare, nel momento in cui fossero alla ricerca di un device economico, ma ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni generali.

Il modello in questione viene commercializzato sul mercato con varie varianti, oggi vi parliamo della soluzione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che comunque è espandibile tramite microSD). Alla base del tutto troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, di ottima qualità generale, con dimensioni complessive di 161,2 x 74,3 x 8 millimetri, ed un peso di soli 187 grammi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, octa-core con frequenza di clock a 2.40Ghz, capace comunque di garantire discrete prestazioni generali complessive.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: un’offerta folle su Amazon

Il prezzo di un prodotto di questo tipo è di base non eccessivamente elevato, infatti dovete sapere che potrete spendere solamente 222,89 euro per il suo acquisto, approfittando di uno sconto ulteriore del 4%, applicato direttamente sul prezzo mediano che lo stesso device ha avuto nell’ultimo periodo. Da notare che è completamente sbrandizzato e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’acquisto dovete collegarvi qui.

Ottimo è il comparto fotografico, nonostante la fascia di prezzo di posizionamento è possibile fare affidamento su un segmento che prevede un sensore principale da 200 megapixel, eccellente per riuscire a scattare ottime istantanee a prescindere dalla condizione di luce, con stabilizzatore ottico integrato (e sensore da 1 pollice), seguito da una ultra-grandangolare da 50 megapixel, oppure un sensore con teleobiettivo fino a 70X, sempre da 50 megapixel e con stabilizzatore ottico integrato. Nella parte anteriore, al contrario, trova posto una fotocamera da 32 megapixel.