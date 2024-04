CoopVoce, cosa offre la EXTRA 300 e perché batte Iliad

CoopVoce sta macinando posizioni importanti in classifica tra i gestori ritenuti più convenienti. La quantità di contenuti e soprattutto i prezzi molto bassi hanno riscritto gerarchie in poco tempo in questi ultimi mesi.

Il merito è da attribuire alla nuova offerta EXTRA 300, quella che include al suo interno tutto per pochi euro mensili.

CoopVoce: la sua nuova EXTRA 300 ha riscritto la gerarchia attuale, ecco i dettagli

Servirebbe riflettere poco questa volta per scegliere una delle tante offerte che il gestore ha lanciato in questi mesi. CoopVoce mette di nuovo in gioco le sue tanto amate promo, sia quelle EVO che la nuova EXTRA 300, ad oggi vera punta di diamante. Il vantaggio questa volta è di avere un prezzo molto basso ma soprattutto una dose di contenuti infinita.

Nessuno ci avrebbe mai creduto se glielo avessero detto prima della presentazione ufficiale: CoopVoce ha lanciato un’offerta da 300 giga al mese in 4G. Questo è il vero e proprio selling-point della EXTRA 300, che ovviamente dispone anche di minuti e messaggi in grande quantità. Al suo interno chi sceglie l’offerta trova infatti anche minuti senza limiti verso chiunque tra gestori fissi e mobili e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo mensile è incredibile: l’offerta costa solo 9,90 € per sempre.

Le sorprese però non sono finite qui, in quanto il gestore di Coop ha deciso di regalare agli utenti un mese gratis. Insieme al costo di attivazione, la prima mensilità costerà praticamente 0 €, ma solo per chi riuscirà a sottoscrivere l’offerta entro il 30 aprile.

Non ci sono limitazioni per gli utenti che vogliono beneficiare di questa nuova offerta. CoopVoce Permette a tutti di poterla scegliere, senza limitazioni di gestore. Non importa se provenite da un altro gestore virtuale o da Iliad, TIM, Vodafone e tutti gli altri: la EXTRA 300 è disponibile per tutti, anche per i già clienti Coop.