Il prossimo evento di Apple, Let Loose, si terrà il prossimo sette Maggio e come intuibile dall’artwork scelto sarà dedicato principalmente ad iPad e all’hardware che verrà montato su di esso, secondo Mark Gurman però, giornalista di Bloomberg da sempre molto vicino alle vicende che coinvolgono Cupertino, ci sono forti possibilità di assistere al debutto di M4 di Apple, processore con motore neurale aggiornato che dunque aumenterà le prestazioni in carichi di lavoro IA.

SoC dedicato all’IA

Effettivamente negli ultimi tempi Apple aveva cambiato filosofia aziendale decidendo di accelerare l’aggiornamento hardware dei propri prodotti nonché dei processori, non a caso i device con chip M3 hanno debuttato solo pochi mesi fa, ed ecco che neanche il tempo di capirci qualcosa che Apple sarebbe già pronta a introdurre il successore, M4, basato su un motore neurale migliorato che andrebbe a mettere l’azienda della mela sullo stesso piano delle altre competitor, consentendole di archiviare il traguardo IA per poi lavorarci tranquillamente per migliorare tutte le tecnologia IA sui propri device.

Secondo Gurman dunque iPad Pro con display Oled dovrebbero essere i primi device a montare il nuovo chip M4 ed Apple potrebbe posizionare questi tablet come “i primi dispositivi realmente basati sull’intelligenza artificiale”, dopo la loro presentazione poi Apple potrebbe definire ogni prodotto presentato come un device AI, in modo da rispondere alla crescente popolarità che l’IA ha guadagnato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la presentazione del 7 Maggio, abbiamo che secondo Gurman sarà esclusivamente online e relativamente breve, all’incirca meno di un’ora dal momento che non ci sarà molto di cui parlare se non di iPad e di qualche accessorio da abbinare come la nuova Apple Pencil 3 e la Magic Keyboard, ovviamente sono anche attesissimi i nuovi iPad Air con display da 12,9 pollici che però saranno ancora mossi da un display LCD.