Samsung Galaxy S24 viene scontato moltissimo su Amazon, data la presenza di uno sconto molto interessante, che prevede la riduzione di prezzo di 150 euro, sull’originario valore di listino, presente sia sul sito ufficiale, che sul noto store di e-commerce.

Il modello in promozione è il Samsung Galaxy S24, disponibile in più varianti, ma nel nostro caso con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, soluzione più che bilanciata per riuscire ugualmente ad avere a disposizione il giusto quantitativo di giga per il salvataggio di dati e similari, senza doversi imbarcare in una spesa di oltre 100 euro per il modello più capiente.

Samsung Galaxy S24: lo sconto di 150 euro è attivo oggi

Uno sconto praticamente regalato vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy S24, il top di gamma per eccellenza è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi più convincenti e convenienti degli ultimi anni. Il dispositivo è in vendita di listino a 929 euro, in questi giorni Amazon ne ha ridotto la spesa a 893,66 euro, ma è proprio ora che entra in gioco lo sconto aggiuntivo: coloro che aggiungeranno al carrello il prodotto, inserendo il coupon GALAXY150, avranno diritto a spendere altri 150 euro in meno, per un ordine completo a soli 743,66 euro. L’acquisto è completabile qui.

E’ quasi superfluo ricordare che il dispositivo commercializzato da Amazon presenta garanzia di 24 mesi, ed è completamente sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, ed appaiono essere decisamente più rapidi di quelli previsti dall’operatore telefonico. Tra le specifiche tecniche degne di nota, possiamo annoverare la presenza di un buon display AMOLED 2X da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, oppure anche una fotocamera principale da 50 megapixel, più che adeguata per rendere lo smartphone tra i migliori in commercio.