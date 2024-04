Le indiscrezioni riguardanti l’attesa PlayStation 5 Pro si stanno intensificando notevolmente nell’ultimo periodo. Sony sembra sempre più vicina al lancio di una generazione intermedia della propria console al fine di garantire agli utenti la potenza offerta dalle ultime tecnologie.

Stando a quanto emerso da un nuovo report, Sony renderà la PlayStation 5 Pro un vero e proprio concentrato di tecnologia. Il produttore nipponico non solo renderà la console più potente rispetto alla generazione attuale, ma utilizzerà soluzioni tecniche innovative.

Infatti, l’azienda introdurrà novità hardware e tecniche sviluppate appositamente per supportare il ray tracing e incrementare le performance della GPU. Il lancio della console potrebbe avvenire a breve, in quanto sembra che Sony ha iniziato a chiedere agli sviluppatori di rendere compatibile i loro giochi con la console.

Emergono nuovi dettagli su PlayStation 5 Pro, la nuova console di Sony estremamente potente e ottimizzata per il Ray Tracing

Negli uffici di Sony, PlayStation 5 Pro è conosciuta con il nome in codice “Trinity” e i tecnici la definiscono una versione “high-end” dell’attuale soluzione disponibile sul mercato. Tuttavia, non sono disponibili dettagli sulla data di lancio della nuova versione.

Inoltre, un altro interrogativo riguarda il destino dell’attuale generazione di console dopo il lancio della PS5 Pro. Considerando che l’incremento prestazionale stimato tra la variante base e la Pro è di circa il 45%, possiamo immaginare che Sony decida di togliere dal mercato la PS5 base.

I vantaggi saranno legati principalmente all’uso del ray tracing ma Sony ottimizzerà tutte le componenti hardware. Alcuni report indicano l’utilizzo di memorie più veloci per ottimizzare la gestione dei titoli più pesanti e una architettura rivista per spigionare maggiore potenza di calcolo e grafica. I developer kit sono già in spedizione ma resta l’incognita di quando la console sarà lanciata ufficialmente. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni che non tarderanno ad arrivare.