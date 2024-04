Oltre al riassetto delle concessioni autostradali, il governo italiano sta intraprendendo azioni decisive per rivoluzionare il sistema delle tariffe autostradali. Secondo fonti riportate da Il Sole 24 Ore, è in corso un progetto per porre fine alla complessità delle tariffe, un’idea già discussa in passato.

Cosa sta cambiando nelle autostrade

Secondo un allegato al Def, il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando a una riforma organica che mira a garantire un’equa distribuzione economica su tutta la rete autostradale. L’obiettivo è consentire investimenti necessari per riportare le infrastrutture a piena efficienza, definendo chiaramente i rischi e i soggetti responsabili, nel rispetto dei principi di apertura del mercato e concorrenza.

L’ipotesi in discussione prevede di rendere omogenei i pedaggi autostradali verso una tariffa unica nazionale, come anticipato dal viceministro Edoardo Rixi in un’intervista al Secolo XIX. Questo approccio uniformerebbe i pedaggi chilometrici su tutte le autostrade, ottimizzando i flussi di traffico su diverse arterie.

Si sta anche valutando l’introduzione di un meccanismo basato sui “costi mediani“, che includerebbe anche fattori come i cantieri, il traffico e il livello di incidentalità nella determinazione delle tariffe.

Per i gestori autostradali, comunque, gli investimenti rimangono una priorità. Le tariffe potrebbero essere differenziate in base alle risorse investite per costruire e mantenere le infrastrutture. Alcuni operatori esprimono dubbi sulla fattibilità dell’omogeneizzazione delle tariffe, considerando le differenze nelle risorse a disposizione dei singoli gestori.

Autostrade dello stato e gli altri possibili cambiamenti

Questo dossier assume particolare rilevanza poiché il governo sta affrontando diverse problematiche nel settore autostradale, tra cui la necessità di garantire risorse adeguate e il riassetto delle concessioni. La recente creazione di Autostrade dello Stato potrebbe anticipare una futura nazionalizzazione delle autostrade italiane.