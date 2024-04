Star Wars Outlaws si preannuncia un titolo estremamente interessante sotto molti punti di vista. I giocatori potranno esplorare un mondo inedito nella galassia di Guerre Stellari dedicata ai fuorilegge, contrabbandieri e criminali.

Inoltre, gli utenti potranno esplorare alcuni dei pianeti più famosi dell’Orlo Esterno oltre che fare la conoscenza di location inedite. Proprio la componente esplorativa è un aspetto sui cui gli sviluppatori di Massive Entertainment si sono concentrati particolarmente.

Secondo quanto scoperto da Brian Shea, redattore di Game Informer, Star Wars Outlaws avrà un approccio diverso da tutti gli altri titoli targati Ubisoft. Il giornalista ha pubblicato un post su X/Twitter in cui afferma di aver parlato con Julian Gerighty sulla componente di esplorazione.

Star Wars Outlaws premierà l’esplorazione, il mondo sarà realmente open world senza avamposti e torri da scalare e conquistare per sbloccare la mappa

Il Direttore Creativo del titolo ha affermato che i giocatori potranno esplorare liberamente l’intera mappa di gioco. Non saranno presenti delle “torri” che bloccano l’esplorazione e non bisognerà conquistare avamposti per sbloccare determinate aree.

Infatti, gran parte dei titolo open-word realizzati da Ubisoft condividono questa meccanica di gioco. Gli utenti devono raggiungere delle “torri” da scalare o liberare per poter sbloccare una porzione di mappa. Si tratta di un modo per impegnare il giocatore in sfide tra una missione e l’altra e bloccare l’esplorazione di aree prima di determinati eventi della storia.