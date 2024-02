Sony sta lavorando allo sviluppo di una nuova variante di PlayStation 5. Le indiscrezioni sono ancora molto vaghe, ma sembra che l’azienda nipponica sembra intenzionata a presentare una versione più potente dell’attuale generazione che prenderà il nome di PS5 Pro.

Ad indicare questa possibilità sono gli analisti di CNBC, in seguito alla riduzione delle previsione di vendita per l’attuale generazione di PlayStation 5. Nonostante le vendite di PS5 siano comunque ottime, la previsione di Sony potrebbe essere giustificata da un buon motivo.

Infatti, il brand sembra intenzionato a spingere sul debutto di PlayStation 5 Pro sfruttando la visibilità offerta da un titolo molto importante. L’arrivo di GTA VI nel 2025 sarà uno degli eventi videoludici più attesi dagli utenti e le aspettative di vendita sono estremamente alte.

Sony vuole farsi trovare preparata per il debutto di GTA VI e potrebbe presentare la nuova PS5 Pro già quest’anno

Il titolo realizzato da Rockstar Games smuoverà certamente il mercato e Sony potrebbe sfruttare il momento. A distanza di circa tre anni dal debutto della PS5, i tempi sarebbero maturi per il lancio della PlayStation 4 Pro.

Questa nuova console offrirebbe un hardware potenziato che permetterebbe ai giocatori di fruire al meglio del mondo di gioco di GTA VI. Il debutto della console potrebbe avvenire già nel corso del 2024, a partire dalla seconda metà dell’anno. In questo modo, Sony si assicurerà un bacino di utenti corposo per l’arrivo dell’atteso titolo creato da Rockstar Games.

Inoltre, potrà contare su un intenso marketing per invogliare gli utenti all’acquisto per avere la console più potente sul mercato. La mossa strategica da parte di Sony permetterà anche di rilanciare le vendite della versione base delle console, attraverso strategie di prezzo mirate.

Infatti, la nuova console sarà proposta ad un prezzo più alto mentre per l’attuale generazione il prezzo potrebbe rimanere invariato o scendere leggermente. Tuttavia, la riflessione più grande riguarda il profondo cambiamento del mondo gaming. Questo approccio garantirebbe una rapida evoluzione del settore videoludico, con una netta riduzione del ciclo di vita dell’attuale generazione di console e di quelle future. La ricerca e sviluppo dovrebbe procedere più rapidamente per creare innovazione, con benefici per gli utenti.