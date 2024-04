Sono sempre più gli utenti che scelgono di affidarsi ad uno smartphone Apple; eppure, non tutti sanno che il proprio iPhone può essere usato come una microspia. Questo è possibile grazie all’uso degli AirPods. Ma come procedere? Il punto di partenza è la funzione “Udito”. Quest’ultima è disponibile per tutti gli smartphone Apple dal debutto di iOS 12. La funzione è stata ideata come ausilio per le persone con problemi di udito. Il suo scopo è quello di trasformare gli iPhone in una sorta di microfono dopo aver sincronizzato il proprio apparecchio acustico. In questo modo possono essere captati e amplificati suoni e rumori esterni, proprio come accade con le cimici.

Gli iPhone usati per “spiare”

La funzione, con il passare del tempo, è diventata uno strumento per chi non ha problemi di udito per trasformare il proprio dispositivo in una microspia. In questo modo, è possibile ascoltare le conversazioni degli altri. Per sfruttare la funzionalità in questo modo basta attivare l’opzione “Udito” tramite “Impostazioni” e poi lasciare il telefono nelle vicinanze delle persone che si intende spiare. Dopo è importante allontanarsi senza mai superare la distanza di 20 metri, ovvero la distanza massima tollerata dal Bluetooth. A questo punto basterà indossare una cuffia per ascoltare la conversazione in questione.

Per usare le AirPods per l’ascolto “in diretta” si devono seguire alcuni passaggi. Prima di tutto bisogna recarsi nelle Impostazioni di iOS e selezionare la voce “Centro di controllo”. A questo punto deve essere aggiunto il toggle “Udito” e poi cliccare sull’icona per accenderlo.

Ovviamente, è importante sottolineare che atteggiamenti di questo tipo sono illegali e utilizzare il proprio iPhone in questo modo può esporre al rischio di denuncia per una violazione della privacy. Esistono dei trucchi che permettono di capire se qualcuno sta usando un iPhone per spiarci. Ad esempio, basta far apparire la schermata di blocco sullo schermo e verificare lo stato del microfono, se l’icona è rossa allora il microfono è attivo.