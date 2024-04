Google Chrome, aggiornamento: la funzione tanto attesa è in arrivo

I tanti aggiornamenti di Google hanno aiutato gli utenti ad avere sempre più immediatezza per quanto riguarda le applicazioni e sicurezza. Uno dei punti fondamentali su cui l’azienda si basa è il suo browser web, ovvero Google Chrome. Questa piattaforma è stata più volte oggetto di aggiornamenti molto interessanti, soprattutto nell’ultimo periodo.

Stando a quanto riportato ora, sembra che Google stia lavorando in maniera abbastanza assidua ad una nuova funzionalità. Questa, dedicata proprio al browser Chrome, potrebbe rivelarsi molto utile. La funzionalità in questione a cui BigG lavora, dovrebbe consentire di disattivare tutte le estensioni contemporaneamente.

Google Chrome, arriva la nuova funzione che disattiva tutte le estensioni

Stando alle fonti che riferiscono di un aggiornamento in arrivo per Google Chrome, stanno per essere apportate alcune modifiche al menu dedicato alle estensioni del famosissimo browser web.

Proprio all’interno dell’ultima versione beta è stato scoperto ufficialmente un nuovo interruttore nel menu. Tale opzione garantisce all’utente la possibilità di disabilitare tutte le estensioni attive insieme, basta solo un clic. Questa opzione potrebbe essere utile a tutti in diverse situazioni, soprattutto se si ha bisogno di disattivare più estensioni per avere un’esperienza pulita di Chrome.

A quanto pare poi anche l’estensioni attive nel menu dovrebbero avere i propri interruttori individuali, garantendo quindi un controllo più capillare e selettivo. L’icona vecchia viene quindi sostituita proprio dagli interruttori.

Dovrebbero esserci anche diversi cambiamenti dal punto di vista grafico, tutti destinati a Chrome. L’aggiornamento dovrebbe infatti introdurre degli angoli più arrotondati e dei colori molto più dinamici. Aggiornamento dovrebbe essere distribuito sulle seguenti piattaforme: Windows, Mac, Linux, ChromeOS, Fuchsia e Lacros.

A breve, come si è già detto in passato, dovrebbe arrivare anche un altro aggiornamento molto utile. Google sta lavorando attentamente all’implementazione della funzionalità che andrà ad archiviare automaticamente tutte le schede che il sistema ritiene inattive.