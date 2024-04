Gli smartphone di Apple sono ricchi di funzioni utili, ma ci sono tante opportunità che molti utenti non conoscono. Solo una parte dei clienti, infatti, riesce a beneficiare al meglio degli iPhone che acquistano. Probabilmente, dipende dal fatto che alcuni utenti acquistano i propri dispositivi seguendo la moda e senza essere effettivamente interessati a quel determinato modello all’avanguardia.

Un iPhone di ultima generazione può essere considerato un vero e proprio computer portatile e potrebbe essere più complicato da gestire per i meno esperti che finirebbero dunque ad utilizzarne solo il 40–60%.

Come sfruttare a pieno un iPhone Apple

Sia che si utilizzi lo smartphone per motivi personali, che per lavoro o studio, un iPhone di ultima generazione rappresenta un valido alleato per diversi motivi. Oltre alla ottima risoluzione nelle foto ci sono anche molte applicazioni estremamente interessanti.

Ci sono anche alcuni trucchi, poco utilizzati, ma molto utili. Sono tante le funzioni offerte dagli iPhone che non tutti gli utenti conoscono. Una di queste riguarda l’uso della tastiera. È un semplice accorgimento che però può far guadagnare tanto tempo e può fare la differenza quando si scrive un SMS agli amici o una mail di lavoro.

Utilizzare la tastiera in modo “elementare” può rappresentare una perdita di tempo. Con questo trucco invece è possibile velocizzare il tuto soprattutto per quanto riguarda l’uso di lettere e numeri. Quando scriviamo dei messaggi, per alternare lettere e numeri, spesso bisogna passare da una “sezione” all’altra, cliccando sul tasto “123”. Questo continuo passaggio può essere fastidioso e può portare ad una perdita di tempo.

Non molti sanno che, per velocizzare il processo, basta tener premuto il tasto numerico del proprio iPhone così da risparmiare un tocco e in automatico si passa alla sezione delle lettere senza dover cambiare manualmente di volta in volta. Si tratta di un piccolo accorgimento, ma potrebbe rivelarsi particolarmente utile per inserire delle cifre nei testi.