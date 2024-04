Microsoft punta ancora a rafforzare la retrocompatibilità dei giochi Xbox per preservare le librerie delle vecchie Console, soprattutto per le future generazioni di giocatori. Il desiderio di Microsoft di rivivere i classici su console moderne, anche con qualche miglioria, diventerà quindi più concreto grazie al nuovo team, e all’IA.

I piani futuri di Xbox per la Retrocompatibilità

Da sempre Microsoft ha avuto come uno degli obiettivi principali, garantire la retrocompatibilità dei giochi Xbox. Anche se è una grande impresa a causa di differenze software, ma soprattutto Hardware, Microsoft ha potuto garantire la retrocompatibilità tra diverse console. Ricordiamo come alcuni giochi dell’originale Xbox potevano essere giocati sull’erede Xbox 360. Retrocompatibilità che è giunta fino ad Xbox One e alle più recenti Xbox Series X/S, che permettono proprio di godere degli importanti titoli del passato.

Successivamente alle dimissioni di Kareem Choudry, Sarah Bond, da qualche mese presidente di Xbox, ha deciso di agire nel contesto della retrocompatibilità.

“Abbiamo formato un nuovo team dedicato alla conservazione dei giochi, importante per tutti noi di Xbox e per l’industria stessa. Stiamo continuando a costruire sul nostro lavoro volto a garantire la retrocompatibilità ai nostri giocatori e ribadiamo il nostro impegno per fare in modo che l’incredibile libreria di giochi Xbox sia godibile dalle future generazioni di giocatori” questo è quanto comunicato dalla stessa Sarah Bond.

È stato infatti istituito un nuovo team dedicato alla preservazione della libreria dei giochi Xbox. Questa mossa ha come scopo principale quello di permettere alle future generazioni di giocatori di rivivere i grandi classici sulle console moderne.

Mossa che per quanto importante per Sarah Bond, non fermerà comunque un salto generazionale significativo per l’hardware Xbox nel futuro. Infatti la divisione AI XemTech si è unita alla divisione dedicata all’hardware di Xbox proprio per ottenere benefici ed accelerare i tempi dell’innovazione. Innovazione che come comunicato diverse volte, comprenderà l’integrazione dell’intelligenza artificiale.