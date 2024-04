Google Foto, ecco quali sono le nuove truffe da tenere d'occhio

Ma di preciso a cosa bisogna prestare attenzione per non cadere in questi tranelli? E soprattutto come agiscono i malintenzionati? A seguire saranno riportati tutti i modi per riuscire a raggirare qualsiasi problema con Google Foto.

Come primo punto Google Foto è una funzionalità ormai molto diffusa tra gli utenti, inoltre il sevizio in questione permette di utilizzare una libreria digitale molto utile per chi ha problemi di memoria nel dispositivo. Quindi qualsiasi utente voglia disporre di questa utilità, lo potrà fare inserendo dentro la raccolta tutti i propri contenuti multimediali. Da non dimenticare anche la facilità con cui possono essere condivise foto, video, album con tutti.

E’ importante però non soffermarsi solamente sui vantaggi del servizio che offre Big G, ma anche sugli svantaggi dai quali difendersi. Più in particolare non molto tempo fa, molti utenti hanno segnalato alcune truffe presenti sulla piattaforma. Purtroppo quest’ultima è presente su vari dispositivi elettronici che presentano al loro interno Google Foto. Ma come si possono evitare le truffe? Ecco molte importanti informazioni che bisogna tenere a mente.

Come ci si può difendere dalla nuova truffa che agisce su Google Foto?

Le principali truffe che prendono di mira i dispositivi mobili moderni sono legate ad un fenomeno di phishing. L’obiettivo a monte dei truffatori è quello di inviare e-mail o SMS contenenti un link, mettendo paura alle persone così che inseriscano i propri dati personali per risolvere il problema. Ma attenzione perché non bisogna mai fornire dati personali e aprire questi link fraudolenti. E quindi quale truffa sfrutta Google Foto?

La truffa in questione agisce sfruttando i servizi di Google per inviare determinati messaggi che al loro interno contengono informazioni che mette in dubbio la vittima. Quindi inserendo l’indirizzo e-mail della vittima nell’album condiviso su Google Foto, sarà inviato un testo contenente l’indicazione di questo servizio. Il contenuto del messaggio, che può essere scritto anche in lingua straniera, racchiude diversi avvertimenti spesso legati alla cancellazione dell’account o addirittura all’attivazione di un qualsiasi servizio a pagamento.

Come spiegato prima, nel messaggio sarà presente un link nel quale non bisogna cliccare. Altrimenti si verrà spediti all’interno di una pagina dove verrà chiesto di riempire alcuni moduli che richiedono diversi dati personali. Il rischio a cui si incombe se compilato il tutto, è quello di vedere il proprio conto in banca prosciugato e l’utilizzo improprio dell’account attualmente in uso.