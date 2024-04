Yale, azienda leader nella produzioni di accessori smart per la vostra casa, ha davvero a cuore la sicurezza degli utenti di tutto il mondo, per questo motivo ha messo sul mercato una serie di prodotti pensati per la protezione della casa. Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’occasione di testare in maniera approfondita una importante selezione di accessori indispensabili, più precisamente parliamo di Smart Outdoor Camera (telecamera da esterno), Smart Indoor Camera (telecamera da interno), Smart Video Doorbell (campanello con ripresa video) e Doorbell Chime, per finire con lo Smart Alarm (il set allarme completo). Scopriamoli nel dettaglio, tutti presi singolarmente, nella nostra recensione completa.

Yale Smart Outdoor Camera

Acquistare una telecamera smart da esterno parte dall’idea di voler controllare il perimetro della propria abitazione, senza richiedere l’intervento di un addetto specializzato, proprio per questo motivo la facilità d’installazione deve essere estrema, come nel caso della Telecamera smart da esterni di Yale. Realizzata prevalentemente in plastica, con finitura bianca opaca sulla maggior parte della superficie, mentre anteriormente troviamo un nero lucido, ha un form factor rettangolare, con linee molto più squadrate, e meno morbide rispetto a ciò che vediamo su altri modelli. I materiali utilizzati sono di ottima qualità, risultando essere robusta al punto giusto.

Le dimensioni raggiungono 52 x 55 x 91,5 millimetri, con un peso di 205 grammi (inclusa la batteria); tecnicamente non ingombra più di altri modelli, l’installazione con piastra di montaggio e viteria (entrambe incluse in confezione), è decisamente rapida ed alla portata di tutti. Nella parte anteriore è stato installato un sensore fotografico che permette la registrazione in FullHD a 1080p, con zoom digitale fino a 8X ed angolo di visione di 154 gradi; la visione notturna è completamente a colori, grazie alla presenza di un LED di colore bianco posto esattamente al di sotto dello stesso sensore.

Essendo un prodotto da esterno, presenta certificazione IP65 per la resistenza agli agenti atmosferici. La batteria è un componente da 6500mAh, ricaricabile tramite USB-C (presenta comunque una autonomia di diversi mesi, anche se dipende da quante volte viene attivata), oppure si può fornire alimentazione continua tramite un cavo venduto separatamente. Le funzioni raggiungibili non cambiano rispetto a ciò che siamo abituati a vedere: rilevamento di movimento (con personalizzazione della zona), modalità privacy (con oscuramento dell’inquadratura), disponibilità di selezionare il riconoscimento di animali, uomini, veicoli o pacchi (ma solo con abbonamento) e audio a due vie, sfruttando il microfono bidirezionale. All’interno del prodotto è presente una memoria, sulla quale salvare le piccole registrazioni (idealmente è possibile anche salvarli sul cloud fino a 30 giorni, ma solo con abbonamento).

Il prodotto può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale di Yale, al prezzo di listino di 129,99 euro, tramite questo link diretto.

Yale Smart Indoor Camera

La telecamera smart da interni deve essere aggiunta al proprio sistema di allarme, per avere la certezza di poter vivere con tranquillità le vacanze, o i periodi lontani da casa. Il modello di cui vi parliamo oggi ha un design estremamente ridotto, infatti il produttore ha rimosso qualsiasi parte ridondante ed in eccesso, lasciando solamente una piccola base di appoggio quadrata, uno stelo sottilissimo, che termina con il corpo centrale di forma circolare. I materiali sono sempre prevalentemente plastici con rivestimento opaco di colorazione bianca, a cui si aggiunge una copertura lucida nera nella parte anteriore.

Le dimensioni ridotte rappresentano a tutti gli effetti il suo punto di forza, riuscendo a tutti gli effetti a raggiungere 70 x 70 x 115 millimetri, sempre esclusa l’eventuale piastra di montaggio, con un peso di soli 106 grammi. Il prodotto può essere posizionato praticamente ovunque si desideri, anche appoggiandolo su un piano, ricordando comunque che non integra batteria, quindi dovrà sempre essere collegata alla presa a muro.

Il sensore fotografico permette di registrare video in FullHD a 1080p, con zoom digitale 8X; la visione notturna, data l’assenza di un LED luminoso, potrà essere solamente in bianco e nero, con un angolo di visone di 110 gradi, fino ad una distanza massima di 6 metri. Le funzioni raggiungibili rientrano alla perfezione negli standard a cui siamo abituati, toccando il rilevamento del movimento (con personalizzazione dell’area), la modalità privacy, ed il rilevamento umano. L’audio è a due vie di discreta qualità, la camera può essere collegata alla rete tramite WiFi 2.4GHz, e la memoria interna permette facilmente di salvare i video (per il cloud fino a 30 giorni è necessario l’abbonamento).

Il suo prezzo d’acquisto è difatti estremamente ridotto, poiché sono necessari solamente 59 euro per l’ordine, tramite il sito ufficiale a questo link.

Yale Smart Video Doorbell + Doorbell Chime

L’accoppiata perfetta per rendere il proprio videocitofono smart, sono due prodotti non necessariamente da acquistare in simbiosi, ma che si completano a vicenda. Il campanello smart prevede un sistema di montaggio davvero semplicissimo, non è richiesto l’intervento di alcun addetto specializzato, poiché in confezione si trova tutto il necessario con adeguate istruzioni al compimento di ogni singola operazione. Dimensionalmente non è ingombra in modo eccessivo, raggiungendo per la precisione 54,5 x 34 x 146 millimetri, ed un peso di 220 grammi (sempre con inclusa la batteria). Il design, i materiali ed il form factor sono allineati con i prodotti precedenti.

La sua natura lo porta ad integrare, nella parte anteriore, un grande pulsante da premere per suonare appunto il campanello, oltre ad un sensore fotografico che permette la registrazione in FullHD (1080p), con zoom digitale che raggiunge al massimo l’8X ed anche la visione notturna (non a colori) fino a 6 metri di distanza (l’angolo di visione è sempre di 154 gradi). Si collega alla rete internet, tramite il WiFi solo a 2.4GHz, ed integra l’allarme di manomissione, nel momento in cui un malintenzionato dovesse tentare di disattivarlo.

Le funzioni sono sostanzialmente le stesse viste con le suddette telecamere, ha anch’esso una memoria interna, una batteria da 6500mAh, che dovrebbe durare fino a 4-6 mesi, con tutti i meccanismi di riconoscimento e di rilevamento che gli permettono di attivarsi, e salvare video, in automatico, nel momento in cui qualcuno dovesse transitare dinnanzi alla porta. Il solo campanello smart ha un prezzo di 159 euro, e può essere acquistato sul sito ufficiale qui.

Per completarlo, l’utente può acquistare il chime, ovvero un piccolo altoparlante da inserire in una presa di corrente all’interno dell’abitazione, che permetterà di sentire quando qualcuno effettivamente andrà a suonare il campanello (scegliendo tra 7 suonerie differenti). E’ solo per uso interno, ha dimensioni di 64 x 37 x 64 millimetri, con peso di 80 grammi, ed integra, come detto, un altoparlante da 2W (presenta anche pulsante per la regolazione del volume o mute). Il suo prezzo è estremamente ridotto, sul sito ufficiale è vostro a soli 29,99 euro.

Yale Smart Alarm

L’allarme smart di Yale rappresenta un set davvero completo, composto da una centralina da collegare direttamente al router di casa, un sensore di movimento, un sensore per le porte/finestre, ed un piccolo telecomando sul quale inserire la combinazione memorizzata. Il tutto è realizzato in plastica di colorazione bianca, con finitura opaca; la sola centralina ha dimensioni di 95 x 95 x 27,5 millimetri, e se interessati è compatibile con gamma Sync. Questi è solamente il kit base, infatti spetta poi all’utente decidere se aggiungere altri accessori, scegliendo tra le 40 varianti effettivamente disponibili.

Montaggio ed installazione sono rapidissimi, non viene richiesto l’intervento di alcun addetto specializzato, il tutto avviene senza viti e strumenti di fissaggio di vario genere. Le notifiche vengono ricevute in tempo reale, con la completa compatibilità con gli assistenti vocali, tra cui Amazon Alexa, oppure l’integrazione con i sistemi di Smart Lighting, quale potrebbe essere Philips Hue, nell’idea di accendere a tempo luci o televisori, simulando la presenza in casa. L’attivazione/disattivazione è possibile da remoto, con funzione di geolocalizzazione (ricordandovi di attivarlo quando non siete a casa), mentre la copertura è decisamente ampia, raggiungendo fino a 200 metri. La personalizzazione raggiunge massimi livelli con la protezione a zone, anche quando vi trovate in casa potrete selezionare di attivare l’allarme solo in determinate aree (e non tutte), nell’estrema semplicità di utilizzo, sfruttando l’applicazione mobile Smart Living Alarm, disponibile gratuitamente per Android e iOS.

L’allarme smart di Yale può essere acquistato sul sito ufficiale ad un prezzo scontato di 215 euro (invece che 269 euro), oppure su Amazon, pagandolo sempre il suo prezzo di listino, ovvero 269 euro.

Sistema di allarme Yale – conclusioni

Dopo avervi raccontato in lungo e in largo di questo ottimo sistema di allarme Yale, è arrivato il momento di trarre le dovute conclusioni. Nella nostra prova esperienziale siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità di tutti gli accessori/prodotti elencati, a partire dall’estrema semplicità di installazione. Sono necessari davvero pochi minuti per riuscire ad installarli e configurarli correttamente, in alcuni casi senza nemmeno essere costretti a forare il muro; i materiali utilizzati sono di ottima qualità generale, mentre l’applicazione mobile è facile da sfruttare, con menù chiari ed indicazioni ben precise per tutti i consumatori, anche i meno esperti del settore.

Il prezzo di vendita in alcune occasioni potrebbe apparirvi elevato, considerando che nell’insieme tutti i prodotti da noi recensiti avrebbero un costo di 650 euro, ma ciò che contraddistingue Yale è la modularità, ovvero l’offrire all’utente la possibilità di aggiungere nuove componenti di volta in volta, riuscendo così ad ammortizzare la spesa, eventualmente suddividendola in più parti nel corso del tempo.