Il mondo dell’Intelligenza Artificiale sta subendo e godendo di un’integrazione profonda e polivalente, gli LLM infatti stano arrivando ad ogni livello, dal mondo dello svago fino al mondo lavorativo e creativo, merito dei vari software IA che sono in grado di svolgere ogni tipo di attività senza troppi problemi.

La forma più gettonata di questi motori neurali è senza alcun dubbio quella dei Chatbot IA, basti pensare a ChatGPT o a Gemini, utilizzatissimi e senza alcun dubbio comodi, godono infatti di enorme popolarità e girano sia su PC che su smartphone, con questi ultimi che tra l’altro stanno diventando la destinazione ultima dell’IA, basti pensare a Samsung con la sua suite Galaxy IA che ha portato su S24 e altri device tantissimi tools appositi mossi dall’IA.

All’interno di questo discorso non troviamo però le console, lasciate al momento fuori dai giochi ma forse non per molto, infatti sul fronte Xbox sembra che qualcosa si stia muovendo, sembra che Microsoft stia infatti lavorando ad un chatbot IA pensato per offrire supporto ai videogiocatori, testando alcuni giochi in compatibilità con quest’ultima.

Chatbot in arrivo su Xbox ?

Haiyan Zhang, direttore generale dell’IA di gioco di Xbox, ha affermato: “Stiamo testando un agente virtuale di supporto Xbox, un prototipo interno di un personaggio animato che può interrogare gli argomenti di supporto Xbox con voce o testo. Il prototipo rende più facile e veloce per i giocatori ottenere aiuto con gli argomenti di supporto usando il linguaggio naturale, prendendo informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti”.

È facile intuire come il chatbot andrebbe ad essere collegato ai documenti di supporto di Microsoft e pensato per saper rispondere ai videogiocatori e dargli così una mano in caso di bisogno.

In aggiunta si pensa che Microsoft stia pensando di integrare un’IA Copilot in grado di adempiere ai compiti di moderazione sulla piattaforma.