Senza ombra di dubbio il provider del momento è Iliad, anche se questa leadership dura ormai da diversi anni. L’azienda che proviene dalla Francia ma che si è stabilizzata come gestore italiano ormai da qualche tempo, vuole dare una prova di forza anche in questo quarto mese del 2024.

Sebbene già durante la fine del 2023 sia stato asserito che Iliad fosse il miglior gestore in assoluto, la sua ascesa non accenna a fermarsi. Il provider infatti ha bisogno di reagire prima ancora che le altre aziende provino a soffiargli qualche utente ed è per questo che è stata lanciata una nuova offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale. Il nome dell’offerta è Giga 180, soluzione mobile che garantisce anche la presenza del 5G al suo interno. Chi la desidera, può averla per un prezzo davvero competitivo questo mese.

Iliad lancia la sua nuova offerta con 180 giga in 5G e con tutto senza limiti ogni mese

Sono arrivate tantissime offerte che hanno messo in difficoltà Iliad, ma senza mai abbatterlo. Il famoso provider mobile è diventato grande negli ultimi tempi ancor di più rispetto a prima, grazie soprattutto al suo pubblico che ha raggiunto i 10 milioni.

Non era semplice fare meglio di quanto visto in questi anni ma a quanto pare l’azienda ci sta riuscendo e lo dimostra anche con la sua ultima promozione mobile che prende il nome di Giga 180.

Stando a quanto riportato, al suo interno gli utenti possono trovare tutti i mesi quello che gli serve, per un prezzo di 9,99 € mensili. Oltre a durare per sempre con questo costo, l’offerta di Iliad garantisce anche minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione e 180 giga in 5G per navigare in internet.

Proprio la rete alla massima velocità è un regalo gratuito di Iliad, che rispetto agli altri gestori lo propone senza pagamenti postumi.