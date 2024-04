Un nuovo aggiornamento rilasciato da Meta potrebbe migliorare l’intera esperienza degli utenti. In particolare, la novità riguarda Facebook Messenger che ha ricevuto una significativa funzionalità.

Le modifiche in arrivo riguardano la possibilità di caricare e condividere foto in alta definizione. Dettaglio che elimina la tanto odiata compressione dei file che ne compromette la risoluzione.

Nuovi aggiornamenti di Meta per Facebook Messenger

Grazie alla nuova funzione, quando si invieranno delle immagini su Facebook Messenger gli utenti potranno decidere in autonomia se caricare le foto in HD. In questo modo sarà possibile garantire una maggiore qualità e nitidezza rispetto a quella riservata alle immagini standard.

È importante tenere a mente che è comunque presente un leggero processo di compressione, ma sarà visibilmente ridotto e le immagini appariranno molto più chiare e nitide rispetto a quanto non lo erano in passato.

Oltre alla funzione che permette di inviare foto in HD, Meta sta per introdurre un’ulteriore novità. In questo modo gli utenti possono creare album con cui raggruppare foto e video da condividere con amici e parenti. I partecipanti avranno la possibilità di contribuire attivamente alla raccolta, aggiungendo o eliminando contenuti, oltre che scaricarli sul proprio dispositivo.

È prevista anche un’altra aggiunta che può essere molto utile per gli utenti dell’app di messaggistica Meta. Con questa funzione gli utenti possono condividere file di grandi dimensioni (fino a 100 MB) direttamente sull’app Facebook Messenger. Il nuovo supporto elimina la necessità di utilizzare altre piattaforme e servizi di terze parti per poter inviare documenti di dimensioni più grandi.

Infine, Meta ha introdotto anche un codice QR associato al profilo su Messenger dei singoli utenti. in questo modo la connessione tra gli utenti viene resa molto più veloce e pratica.

Grazie a queste nuove funzioni Meta sta provando a rendere Facebook Messenger sempre più versatile e completo, avvicinando la piattaforma a tutti i sistemi di messaggistica attualmente diffusi.