OpenAI rilascia GPT-4 Turbo: ChatGPT più potente ma a pagamento

OpenAI sta per rilasciare GPT-4 Turbo, un aggiornamento notevole che coinvolgerà i modelli di linguaggio avanzati. Proposto dalla società solo per gli utenti che pagheranno il svizio, l’upgrade comprende una serie di migliorie delle capacità di ChatGPT, il chatbot ormai famosissimo dell’azienda. L’IA saprà effettuare ragionamenti complicati matematici, logici e riuscirà a dare risposte più elaborate alle richieste di programmazione e scrittura.

ChatGTP cambierà anche nel modo in cui comunica con gli utenti, divenendo più colloquiale e comprensibile, evitando l’uso di parole complicate ed utilizzate di rado. Sarà anche piè diretto e coinciso, come se si parlasse con una persona reale. L’aggiornamento arriva dopo che a dicembre Microsoft aveva iniziato ad integrare GPT-4 Turbo nel suo chatbot Copilot ed all’interno del generatore di immagini DALL-E 3. L’interesse esterno alla stessa OpenAi non ha fatto altro che confermare l’importanza del suo ruolo nello sviluppo di nuovi ed avanzati modelli di linguaggio.

Cosa sarà in grado di fare ChatGPT?

OpenAI ha dichiarato che ci saranno significativi miglioramenti con GPT-4 Turbo, rispetto a quelli presenti suo predecessore. Il nuovo modello può elaborare molte più pagine di testo, passando dalle 50 alle 300, consentendo prompt e risposte più complessi. GhatGTP ora può creare didascalie o descrizioni per le immagini e gestire richieste trascrizione di file vocali. Cosa che molti apprezzeranno è l’estensione della conoscenza dell’IA fino a dicembre scorso. Le risposte, infatti, erano limitate fino ad ora, mentre adesso gli utenti avranno accesso ad informazioni più recenti.

Il rilascio di GPT-4 Turbo donerà a tutti un’esperienza ancora più completa nell’interazione con il chatbot e con le altre intelligenze simili. Voci di corridoio riportano anche che OpenAI stia per lanciare un nuovo modello di ChatGPT maggiormente evoluto, denominato GPT-5 prima che l’estate cominci. Dai rumor si crede che tale modello presenterà molte differenze rispetto ai suoi predecessori, possedendo miglioramenti nelle capacità di ragionamento e di scrittura.