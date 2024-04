OnePlus 9 Pro lo potremmo definire quasi come un top di gamma decaduto, uno smartphone che con gli anni è arrivato a costare sempre di meno, fino al prezzo inferiore ai 360 euro cui è disponibile proprio in questi giorni direttamente su Amazon, nella variante che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Specifiche tecniche di alto livello per un prodotto in commercio da ormai qualche anno, il display è un AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3216 pixel, e 525 ppi, che viene esteso in qualità dalla presenza del refresh rate a 120Hz, protetto comunque da Gorilla Glass per la resistenza contro polvere e graffi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 888, con frequenza di clock fissata a 2.84GHz per una maggiore capacità comunque di garantire prestazioni al top.

OnePlus 9 Pro: un risparmio incredibile su Amazon

OnePlus 9 Pro 5G è disponibile ad un prezzo che tutti devono comunque cogliere subito al volo, nonostante sia in vendita sul mercato da ormai qualche anno. La colorazione a disposizione degli utenti è la Pine Green, e la cifra richiesta al consumatore finale è di soli 359 euro. La garanzia, valida dalla ricezione dell’ordine, è di 2 anni, con restituzione possibile solo entro 14 giorni dal suddetto momento. Potete effettuare l’ordine qui.

Il comparto fotografico è composto da 4 sensori differenti, un principale da 48 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un teleobiettivo da 8 megapixel, per riuscire ad effettuare scatti eccellenti anche da lontano, terminando con un macro da 2 megapixel. Il tutto viene affiancato da un sensore anteriore da 16 megapixel, che prevede una apertura F2.4, ma comunque in generale la possibilità di registrare in 8K UHD a 30fps.