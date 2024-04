Mini PC sempre più scontati su Amazon con le promozioni che l’azienda americana ha deciso di attivare in questi giorni, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un dispositivo di casa NiPoGi, con alle spalle 8GB di RAM DDR4 e 256GB di memoria interna su SSD M.2, pagandolo anche meno di 150 euro.

Il dispositivo presenta processore Intel Alder Lake-N95 di dodicesima generazione, con frequenza di clock a 3.4GHz, esteticamente molto simile ai diretti concorrenti, ha difatti un form factor quadrato, realizzato per buona parte in plastica ma con inserti metallici, ed allo stesso tempo presenta una banda di colore blu che segue tutto il perimetro del device, atta ad accrescerne la qualità visiva generale. La connettività fisica rappresenta uno dei suoi punti di forza, essendo estremamente completa: 2 porte HDMI 4K a 60fps, 2 USB 3.0 di tipo-A e 2 USB-C 3.0 di ultima generazione.

Mini PC: sconto folle su Amazon attivo oggi

E’ arrivato il momento di acquistare un mini PC pagandolo molto meno di quanto previsto originariamente di listino, infatti il suo prezzo mediano su Amazon è di 199 euro, che viene sapientemente ridotto nel periodo a soli 149,55 euro. Uno sconto di 50 euro che prevede un 7% di riduzione sul prezzo più basso recente, e del 25% sul suddetto mediano, dando a tutti la possibilità di acquistarlo in libertà. Acquistatelo subito a questo link.

Molto interessante è anche la connettività wireless, infatti è previsto il WiFi dual band di ultima generazione, con bluetooth 4.2. All’interno della confezione gli utenti possono comunque trovare un mini PC, il cavo HDMI per il collegamento del monitor, il supporto VESA, eventualmente per l’aggancio a muro, un alimentatore da parete ed il manuale utente. La garanzia, come per tutti i prodotti acquistati su Amazon, è di 2 anni.