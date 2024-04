La Citroen celebra i 50 anni del cubo di Rubik con un esclusivo design

Milano si sta preparando per la nuovissima edizione della Design Week di questa settimana. Appassionati e curiosi avranno la fantastica opportunità di scoprire quali siano le ultime tendenze e le creazioni più eccentriche nel settore del design. Tra le tante novità, l’attenzione si è catalizzata sulla Citroen Ami che celebra i 50 del cubo di Rubik, il leggendario rompicapo, con uno stile molto particolare e colorato.

Questo quadriciclo Citroen è uno dei più apprezzati e richiesti al momento. Il motivo del suo successo risiede nelle sue caratteristiche, che lo rendono pratico, e soprattutto nel suo costo conveniente. L’auto può inoltre essere ricaricata con una normale presa Schuko casalinga ed è guidabile già a partire dai 14 anni. Come un asciugacapelli, una friggitrice ad aria ed una lavatrice, può essere praticamente collegata a qualsiasi parete. Grazie ad i nuovi incentivi, il prezzo di partenza della Citroen Ami è di soli 5.370 euro. Se quindi si sta valutando di acquistare un veicolo per spostarsi in città e per trovare parcheggio con facilità, potrebbe essere una buona occasione per mettere mano sui propri risparmi.

La collaborazione epica tra Citroen e Spin Master

Durante la Milano Design Week, la Citroen Ami con i colori del cubo di Rubik sarà esposta presso la speciale Maison Citroën all’interno della Coin Milano 5 Giornate. Oltre all’auto stessa, ci saranno anche tutti i cubi creati negli anni, con varie dimensioni e forme. Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia, si è mostrato molto entusiasta della collaborazione con Rubik’s. La partnership con Spin Master, l’azienda dietro il cubo di Rubik, rappresenta è stata un’occasione unica che ha permesso di celebrare l’iconico puzzle e di mettere in mostra la versatilità e l’innovazione della Citroen Ami. Nel corso dell’evento sarà anche possibile informarsi sul nuovo Ecobonus e gli incentivi del 2024 per moto, scooter e quadricicli elettrici.

La Milano Design Week 2024 si preannuncia quindi come una “festa” di design, colori, innovazione e bizzarrie, l’evento ideale per scoprire le ultime novità nel mondo dello stile e delle auto, con la Citroen Ami che risalta grazie al suo stile e alla sua grande innovazione.