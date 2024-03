Il senso più importante che ogni giorno ci consente di vivere e muoverci all’interno del mondo è senza alcun dubbio la vista, questo straordinario senso è frutta della collaborazione di tantissimi organi che cooperano per trasformare gli stimoli luminosi in stimoli elettrici che il cervello poi rielabora in immagini, tutto comincia dall’occhio e dalla retina che capta i fotoni, i quali poi generano un segnale elettrico che tramite il nervo ottico giunge al cervello a livello occipitale e della scissura calcarina che è la sede visiva primaria che converte i segnali in immagini.

Ovviamente la comprensione di ciò che vediamo è legata alla nostra mente la quale vede e comprende gli oggetti che compongo la visione, processo complesso e particolare che è una delle tante meraviglie del nostro cervello, può succedere alla volte che questo sistema vada in tilt, è il caso delle illusioni ottiche, immagini che hanno una forma a prima vista ma che a seguito di un attento sguardo celano ben altro, dettaglio che manda in tilt, almeno all’inizio, il nostro cervello.

Illusione dell’800

L’illusione che vi proponiamo oggi possiamo affermare con certezza che di menti ne ha mandate in tilt parecchie nel corso dei secoli, al punto che anche oggi costituisce una vera sfida per molti utenti, l’obbiettivo è trovare il volto di una donna celato nella rosa.

Questa carta venne usata a scopo pubblicitario da una fioreria, il volto della donna è proprio la fioraia titolare, siete riusciti a vederla ? Se non ce l’avete fatta ecco in basso la soluzione.

Il volto della donna è abilmente celato al centro del fiore, se aguzzate la vista infatti noterete il profilo di un volto femminile materializzarsi, per facilitare la cosa vi suggeriamo di capovolgere l’immagine, questo dovrebbe rendervi la vita decisamente più semplice, eravate riusciti a notarlo subito ? Sfidate gli amici.