Potenza e velocità sono due parole che in italiano possono essere molto diverse ma nel mondo dei motori si uniscono per avere una miscela completa di adrenalina. Recentemente è stata finalmente recensita da Jeremy Clarkson la Audi RS 6 Avant, un vero cavallo di battaglia per la casa automobilistica.

Molti sono i dettagli notati della macchina, i quali hanno compilato una recensione per gli appassionati automobilistici.

Audi RS 6 Avant, e la recensione?

Come già annunciato prima Jeremy Clarkson ha potuto recensire questa nuova chicca, una se non la più bella delle touring car del famoso marchio tedesco Audi.

Il famoso conduttore dice che prima di provarla era molto titubante. Visto che il modello precedente di questo non lo ha convito al massimo per colpa di alcuni attuatori a bobina di oscillazione elettromagnetica.

A far incuriosire il giornalista è stato anche il prezzo della Audi RS 6 Avant. Ovvero di 160mila sterline, dotata e equipaggiata di alcuni extra e optional. In euro sarebbero 163mila, costo molto similare a quello di una casa abbastanza dignitosa.

Dopo i prezzi Clarkson si è voluto spostare sui cerchi in lega, criticando chi non apprezza i cerchi troppo grandi. La sua Audi RS 6 Avant aveva nel momento della prova i cerchi di addirittura 22 pollici affermando che ruote così grandi rovinano la guida di un automobile. Dicendo che questa macchina per lui provenga dal futuro anche se impossibile visto che sotto il cofano ha un motore. Però una vera essenza di un animale ovvero il V8.

Ed è in questo punto che il sorriso di Clarkson diventa sempre più grande. Dove afferma che, grazie alla rimozione dell’insonorizzazione del vano motore, diventa disponibile il poter sentire il ronzio dei macchinari, le ventole e tutti i componenti che permettono di far vibrare una persona. La Audi RS 6 Avant permette di andare da 0 a 100km/h in 3,4 secondi con limitatore.

Inoltre Clarkson si è lamentato sulla sensibilità dei freni e che la fibbia della cintura andasse a sbattere sul Montante B. Però il giornalista ha apprezzato molto la vettura prima di passare all’elettrico.