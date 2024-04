L’Alfa Romeo ha finalmente svelato al pubblico la sua attesissima nuova Milano. Parliamo di un B-SUV inedito per il brand italiano, progettato per una clientela che vuole un auto pratica per l’ambiente urbano, ma anche capace di adattarsi alle avventure al di fuori della città.

Con “B-SUV” si indica la creazione di SUV compatto di Segmento B. Le sue dimensioni, infatti, non superano i 4,17 metri di lunghezza, i 1,78 metri di larghezza ed i 1,5 metri di altezza. Il design è in tutto e per tutto quello di un SUV classico, con linee potenti e massicce e fari a LED luminosi dall’aspetto aggressivo e particolarmente accattivante. L’Alfa Romeo entra così in una nuova era di produzione, ideando un nuovo capitolo della sua storia come rinomata azienda automobilistica Made in Italy.

Le caratteristiche dell’Alfa Romeo Milano: motore, interni e tecnologia avanzata

La Milano è la prima auto 100% elettrica del Biscione. Avrà in dotazione una batteria da 54 kWh in due livelli di potenza e di trazione. La versione a trazione anteriore presenta la bellezza di 156 CV di potenza, mentre la versione Q4 “Veloce” raggiunge addirittura i 240 CV. L’autonomia è di 410 km ed i tempi di ricarica sono davvero pazzeschi, passando dal 10 all’80% in appena 30 minuti. La nuova Alfa Romeo possiede anche un pratico “frunk” nella sua versione elettrica ed un bagagliaio gigantesco da 400 litri, nonostante le linee non mostrano tale grandezza, ma mantengono le linee coupé sportive.

La B-SUV Milano è disponibile anche in versione ibrida a 48 V. In tal caso i motori integrati hanno una potenza rispettivamente di 3 cilindri da 1,2 litri e, per quanto riguarda quello elettrico, da 21 kW incluso nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Passando poi agli interni, troviamo tecnologia in ogni angolo. Il rinnovato sistema multimediale possiede addirittura l’intelligenza artificiale ChatGPT, capace di rispondere ai comandi vocali dopo che il guidatore dice “HeyAlfa”. Tra i servizi disponibili nei sistemi Alfa Romeo vi sono il My Navigation, il My Remote e l’E-Control, che permette la gestione da remoto delle funzionalità dell’auto.

Adesso passiamo alla parte importante (almeno per molti): i prezzi. L’Alfa Romeo Milano SPECIALE Elettrica sarà disponibile per l’acquisto a partire da 39.500 euro, mentre la Milano SPECIALE Ibrida partirà da 29.900 euro.