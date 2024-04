Il produttore tech Vivo continua a preparare l’arrivo sul mercato di tanti nuovi dispositivi. Uno dei prossimo ad essere annunciato sarà il nuovo Vivo T3x. Sappiamo già che quest’ultimo sarà annunciato ufficialmente per il mercato indiano fra pochi giorni, cioè il prossimo 17 aprile 2024. Nonostante questo, il nuovo smartphone a marchio Vivo è stato avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo T3x, il nuovo smartphone di fascia media passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Vivo è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo medio di gamma Vivo T3x. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato ufficialmente sul mercato ormai fra primissimi giorni, ovvero il prossimo 17 aprile 2024.

Nonostante questo, ora abbiamo i risultati dei benchmark di questo device. Secondo quanto è stato riportato sul portale in questione, il nuovo device di casa Vivo sarà alimentato da uno dei processori mid-range di casa Qualcomm. Si tratterebbe del soc Snapdragon 6 Gen 1. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone in questione è riuscito a totalizzare 946 punti in single core e 2839 punti in multi core.

I benchmark pubblicati sul portale Geekbench ci hanno inoltre rivelato che lo smartphone potrà su tagli di memoria comprendenti almeno fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno, mentre il sistema operativo installato a bordo sarà Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo, cioè la FuntouchOS 14. Grazie ai rumors e ai teaser emersi in queste settimane, sappiamo inoltre che il nuovo Vivo T3x sarà disponibile nelle colorazioni Celestial Green e Crimson Bliss. Sul retro, lo smartphone avrà inoltre un modulo fotografico di forma circolare.

Insomma, non manca che il debutto ufficiale di questo nuovo dispositivo per scoprire il resto delle sue caratteristiche.