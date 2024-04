In Germania la vendita delle auto elettriche procede in maniera lenta poiché mancano gli incentivi per coloro che vogliono acquistarle; il mancato sussidio è derivato da un bilancio delle risorse economiche dello Stato, per cui non è più possibile concedere degli incentivi. Nel mese di marzo in Germania sono state immatricolate 31.383 auto elettriche ma se questo dato lo confrontiamo con quello dell’ anno scorso vediamo un calo di vendite che si aggira intorno ai 15,4%.

I motivi per cui la vendita è diminuita dipende da diversi fattori tra cui la diminuzione in generale delle immatricolazioni del 6,2% e l’ interruzione degli incentivi da parte dello Stato per l’ acquisto di veicoli elettrici. Questo tipo di fenomeno dovrebbe un po’ far riflettere coloro che si trovano al governo poiché dopo che vengono poste delle leggi sul come preservare l’ ambiente in cui viviamo dovrebbero essere garantiti degli aiuti per la popolazione affinché queste leggi vengano rispettate.

Germania, calo dell’ acquisto di auto elettriche

All’ inizio di gennaio c’è stato un aumento delle immatricolazioni delle auto elettriche anche grazie al fatto che erano garantiti dei sussidi; a marzo quando questi sussidi sono stati eliminati allora abbiamo visto un calo nelle vendite di auto elettriche. Questo fa pensare che la vendita di auto sia legato ai sussidi che lo Stato mette a disposizione, poiché permette a tutti i cittadini di potersi permettere un’ auto elettrica. La diminuzione della vendita oltre anche ai sussidi dipende anche dalla quantità dei servizi che offre lo Stato come le stazioni di ricarica o pagamenti agevolati quando si viaggia con un’ auto elettrica.

Oltre alla Germania, anche in Italia c’è questo andamento di vendita che segue quello degli incentivi dello Stato; però se continuiamo così poi lo Stato sarà costretto a porre fine agli incentivi come ha fatto in Germania. Bisognerà quindi partire dalla costruzione delle auto elettriche per diminuire il loro prezzo di vendita e per fare in modo che tutti possono permettersi un’ auto elettrica senza chiedere aiuti allo Stato.