Vodafone SILVER da 100 e 150 GIGA, con un trucco si arriva a 200

L’opportunità questa volta è grande sia per chi ha esigenze molto più spiccate che per coloro che vogliono semplicemente accontentarsi di pagare poco. La scuderia del gestore più famoso in assoluto in Europa, ovvero Vodafone, questa volta vanta al suo interno due offerte.

La gamma è sempre la stessa, ovvero quella Silver che già durante la fine del 2023 e nei primi mesi del 2024 è riuscita a raccogliere un gran seguito.

Vodafone ha trovato l’antidoto contro i gestori virtuali e Iliad: ecco le Silver

Quando si sente parlare di offerte di Vodafone tutti pensano ovviamente alla qualità di cui dispongono. In primo luogo ci sono tanti giga, ma non possono mancare minuti e messaggi. La gamma in questione che vanta questa volta due offerte nella sua scuderia si chiama Silver. Si parte da un prezzo molto basso fino ad arrivare a quello più alto che è comunque incredibilmente conveniente.

Entrambe le offerte costano per il primo mese solo 5 €, ma i prezzi reali a partire dal secondo sono di 7,99 € e 9,99 € mensili. Entrambe offrono minuti e messaggi verso tutti senza alcun limite con la prima che concede 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G.

Ci sono le solite precisazioni da fare, con la prima che riguarda coloro che possono sottoscrivere questo trittico di offerte e con la seconda che riguarda il regalo che Vodafone offre a chi le sceglie. Come già detto, a poter sottoscrivere le soluzioni della gamma Silver sono solo ed unicamente coloro che provengono da un gestore come Iliad o da tutti i gestori virtuali in Italia.

L’altra grande soluzione riguarda un regalo: 50 giga in più da aggiungere a quelli presenti nelle due offerte Silver in questione. A poterli ottenere sono solo gli utenti che sottoscrivono gratuitamente il servizio utile per la ricarica automatica denominato Smartpay. Davvero comodo no?