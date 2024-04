Nel mondo dello sport, le gesta degli atleti spesso si intrecciano con passioni al di fuori del loro ambito principale. È il caso del celebre tennista Adriano Panatta. Noto per le sue vittorie sul campo da tennis ma anche per la sua profonda passione per i motori. In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’uomo ha svelato alcuni retroscena della sua vita legati al mondo delle quattro ruote.

Sin dai suoi esordi nel mondo dell’automobilismo, Panatta si è fatto notare per la sua predilezione per modelli iconici come la Fiat 500 e l’Alfa Romeo GT Junior. Ma sembra sia stata la Porsche 911 S Targa a segnare un punto di svolta nella sua collezione. Anche se non sono mancate anche incursioni nel mondo delle due ruote.

Lo sport a tutto tondo, dal tennis alle auto elettriche

Il mondo dello sport ha infatti potuto assistere a Panatta che ha sperimentato avventure su moto di vario genere, tra cui spiccano le memorabili esperienze con una Honda Custom 750 e una Honda CB600. Le sue passioni lo hanno portato persino a sfidare le strade in un’avventura epica di 15 giorni attraverso il Marocco, un’esperienza che ha definito come un enorme divertimento. Con l’avanzare dell’età però, egli ha dovuto fare i conti con la decisione di abbandonare l’emozionante mondo delle due ruote, citando il freddo che si fa sentire anche nelle calde giornate estive.

Ma c'è un particolare che ha colpito nell'intervista. Ovvero la sua ostilità nei confronti delle auto elettriche. Una posizione che potrebbe scontrarsi con le tendenze attuali, ma che rivela una preferenza per il rumore e l'essenza dei motori tradizionali che non può essere facilmente soppiantata dalle nuove tecnologie. Ad ogni modo la transizione verso questo tipo di vetture è ormai iniziata, e mira a diventare definitiva entro il 2030. Anche se secondo alcuni sarà piuttosto difficile riuscire a rispettare tale scadenza imposta dalle ultime normative dell'Unione Europea.