Vodafone, nuove offerte APRILE: come avere gratis 50 giga ogni mese

Se qualcuno si stesse chiedendo quali sono i prezzi che Vodafone offre, non c’è da aver paura in quanto sono i più bassi di sempre. Difficilmente l’azienda anglosassone ha avuto costi così ridotti all’interno delle sue offerte mobili ed è proprio per questo che bisogna buttarsi a capofitto sulle Silver.

Quando si tratta di desiderare minuti, messaggi e giga, non c’è altro da fare che sottoscrivere le promozioni di questa gamma. Del resto, parliamo di una linea di offerte mobili che da sempre è disponibile in casa Vodafone, anche se non per tutti gli utenti. Questa volta ce ne sono alcuni fortunati che potranno abbandonare il loro gestore attuale per sbarcare presso questa realtà che è da sempre leader nel settore.

Vodafone vuole dominare, il modo migliore è farlo con le due Silver del momento

Nessuno riesce mai a mettere in difficoltà un provider forte come Vodafone ma da qualche anno alcuni gestori ci riescono eccome. Ora però è venuto il momento di contrattaccare e il provider anglosassone vuole farlo con tutte le sue forze.

La prima offerta disponibile è la Silver da 7,99 € al mese. Questa ogni mese mette a disposizione minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece costa 9,99 € al mese e oltre a messaggi e minuti illimitati garantisce la presenza di 150 giga in 4G.

Bisogna ricordare che queste offerte non sono disponibili per chiunque. Quando Vodafone ha avviato la sua nuova campagna promozionale ha individuato due fazioni da mettere in difficoltà: Iliad e i gestori virtuali. Sia chi proviene dall’uno che dall’altro lato, può sottoscrivere queste promo mobili con i costi appena illustrati. Al momento non c’è opportunità per chi proviene da altri gestori.

Un altro grande vantaggio è sicuramente quello di poter avere qualche giga in più tutti i mesi in quanto c’è una promozione. Chi sottoscrive SmartPay, il servizio che ricarica automaticamente la SIM dal conto corrente, può avere 50 giga da sommare a quelli già presenti nelle Silver.