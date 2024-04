Geekmall, noto store di e-commerce sul quale è possibile trovare praticamente di tutto, ha recentemente attivato un’offerta molto interessante per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo robot aspirapolvere. In questi giorni sono difatti stati lanciati sul mercato i nuovi Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra, due modelli di fascia medio-alta con i quali raggiungere prestazioni di ottimo livello; l’acquisto viene attratto su Geekmall, data la presenza di due codici sconto davvero molto interessanti.

Narwal Freo X Plus è la variante più economica, disponibile ad un prezzo di listino di 399 euro, viene spedita da Geekmall direttamente dal magazzino in Italia, così da essere sicuri di ricevere la merce il prima possibile (e senza dazi doganali). Il prodotto è dotato di spazzola antigroviglio, ha funzione di lavaggio con la presenza di mop intelligenti nella parte posteriore, che si alzano di 9 millimetri quando riconoscono un tappeto e premono verso il basso con una forza di 6N. La nuova tecnologia di compressione della polvere riesce a comprimere al massimo la sporcizia, permettendo all’utente di non dover svuotare il contenitore per 7 settimane, oltretutto il triplo array laser permette di evitare gli ostacoli alla perfezione. Inclusi in confezione anche una serie di sacchetti monouso per la polvere.

Se interessati all’acquisto, vi dovete collegare subito a questo link, ed aggiungere il codice NarwalXP70Online, così da ridurre la spesa di circa 70 euro.

Geekmall: il prezzo di Narwal Freo X Ultra

Nel caso in cui foste alla ricerca del top di gamma della serie Narwal Freo, allora dovrete puntare direttamente su Narwal Freo X Ultra, che integra tutte le specifiche indicate per il precedente modello, a cui aggiungere il mop a doppio disco triangolare, con una pressione di 12N, la tecnologia DirtSenseTM, capace di rilevare in tempo reale il livello di contaminazione dell’acqua, e la regolazione intelligente dell’umidità del mop, basandosi sul livello di umidità dell’ambiente circostante.

Il suo prezzo di listino sarebbe di 949 euro, con l’applicazione del codice NarwalXUOnline, potrete arrivare a spendere solamente 799 euro a questo link speciale. Tutti i codici indicati nell’articolo sono validi fino al 30 aprile.