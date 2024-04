Uno degli attimi più grande nelle nostre giornate si verifica quando non troviamo il nostro smartphone o un altro dispositivo elettronico. Nei nostri dispositivi sono disponibili diverse informazioni personali, spesso necessarie nelle nostre attività quotidiane. Proprio per questo i nostri smartphone si muovono sempre con noi. Solo quando lo smartphone è tra le nostre mani ci sentiamo abbastanza tranquilli.

Proprio per questo quando si perde di vista il proprio smartphone senza ricordare dove lo abbiamo lasciato o anche temendo di averlo perso la situazione può diventare abbastanza complicata. A venire in soccorso degli utenti, in questi casi, è una funzionalità offerta da Google Maps.

Google Maps: la funzione per ritrovare lo smartphone

L’app Maps di Google permette agli utenti di localizzare il numero di telefono associato ad un determinato smartphone. Rispettando la privacy di tutti, è possibile anche utilizzare la funzione di Google Maps per localizzare il numero dei propri figli o dei genitori anziani.

Ma come funziona questa funzionalità? La prima cosa da fare è quella di installare l’app di Google Maps su due dispositivi. Il primo è quello che dovrà essere intercettato, mentre il secondo sarà quello con cui sarà possibile procedere per cercare l’altro dispositivo. Inoltre, è necessario attivare la voce “Condividi posizione” e poi cliccare il pulsante “Inizia”. Procedendo con questi passaggi è possibile rintracciare il telefono che è stato perso o anche condividere un altro dispositivo dotato di un account Google. Per chi non possiede un account è possibile procedere condividendo la posizione con un link diretto.

In questo caso, una volta inviato il link sarà possibile osservare la posizione e gli spostamenti dell’altro smartphone sull’app di Google Maps. La posizione condivisa sarà poi disponibile sulla pagina “Condivisione posizione”.

La funzione di Maps offre un’opportunità molto utile, ma è importante ricordare di utilizzarla sempre con le dovute precauzioni e rispettando la privacy soprattutto quando si parla di localizzare i dispositivi altrui.