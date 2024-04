Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzata al mondo. Il motivo del suo successo è la presenza di numerose funzionalità messe a disposizione degli utenti gratuitamente. L’app consente di consultare delle mappe stradali, organizzare percorsi e visualizzare luoghi con la vista da satellite. Da qualche anno è stata introdotta anche la funzione che permette di visitare luoghi da strada, denominata Street View, e che permette di guardare un luogo a 360 gradi.

La funzionalità è sostenuta dai veicoli di Google in giro per l’Italia. Con questo sistema vengono raccolti dati aggiornati e fornire mappe ed immagini recenti. Non tutti sanno che le nuove immagini utilizzate per aggiornare Google Maps non vanno a sostituire quelle precedenti, ma restano tutte accessibili. Come è possibile vederle?

La panoramica delle foto dei luoghi su Google Maps

Con il servizio Street View gli utenti possono vedere un luogo attraverso immagini a 360 gradi. Per accedere alla funzione di Google Maps basta spostare l’icona dell’omino giallo in un punto della mappa in cui è disponibile la vista immersiva. Dopo aver ottenuto l’accesso alla schermata è possibile spostarsi sulla mappa e “visitare” il luogo in questione.

Come accennato, le foto vengono aggiornate costantemente per poter fornire agli utenti un servizio aggiornato, ma le immagini precedenti non vengono eliminate. A tal proposito, una volta selezionata una località è possibile trovare su Google Maps l’opzione “Vedi altre date”. Tramite questa schermata è possibile accedere alla raccolta di foto, divisa per anno, disponibile per quel luogo. La funzione è disponibile su tutti i dispositivi mobili e dalla versione per computer di Google Maps.

L’archivio fornito, tra le altre cose, può essere un modo alternativo per tornare indietro nel tempo e far riaffiorare i ricordi. Le immagini di Street View su Google Maps potrebbero aiutare gli utenti a ricordare com’erano le cose dieci o anche vent’anni fa. Insomma, non si tratta prettamente di un viaggio nel tempo come quello di Ritorno al Futuro, ma sicuramente può aiutare a ricordare com’erano le cose in precedenza.