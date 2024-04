Da qualche anno Samsung, uno dei colossi più importanti nel mercato della tecnologia e dell’elettronica, ha pensato a un modo per ampliare il proprio settore economico con dei prodotti innovativi.

Infatti, da sempre Samsung offre ai propri clienti e affezionati dei dispositivi di grande qualità che possiedono delle prestazioni davvero incredibili e impareggiabili.

Purtroppo però questi dispositivi rimangono inaccessibili per una grande fetta della popolazione mondiale, a causa dei costi non proprio abbordabili per tutti.

Per questo motivo, aziende come Samsung, e in futuro forse anche Apple, hanno pensato a un modo per distribuire i propri prodotti in modo più economico, per renderli alla portata di tutti.

Ecco che per Samsung nasce la linea FE, ovvero ‘Fan Edition’, dei prodotti come smartphone, tablet e anche auricolari wireless, pensati proprio per essere degli ottimi dispositivi ma a prezzi più contenuti, fatti appunto per accontentare i fan dell’azienda.

Samsung, è in arrivo il nuovo Galaxy S24 FE?

Negli ultimi tempi ci sono state diverse indiscrezioni che hanno portato a credere che Samsung stesse lavorando al nuovo Galaxy S24 FE, ampliando la linea dei suoi prodotti ‘Fan Edition’.

Recentemente, a tutte le precedenti indiscrezioni se n’è aggiunta una che pare confermare senza nessun dubbio l’uscita del nuovo modello. Infatti EE, uno degli operatori telefonici più importanti nel Regno Unito, ha aggiunto il Galaxy S24 FE nel suo database, dando quindi una conferma alle voci.

Non ci sono molte informazioni che riguardano l’uscita del nuovo smartphone, anche se alcuni rumors parlano dell’autunno.

Tuttavia ci sono a disposizione alcuni probabili dettagli tecnici e caratteristiche che il Samsung Galaxy S24 FE potrebbe avere, come il display AMOLED da 6,1 pollici, il processore Exynos 2400, la memoria interna da 128 GB e una batteria con una potenza di 4.500 mAh. Per tutto il resto bisognerà attendere l’uscita del dispositivo sul mercato.