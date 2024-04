L’Intelligenza Artificiale di Google, Gemini, sta attraversando il pronosticabile periodo di integrazione che tutti i vari motori IA delle varie aziende devono attraversare per interagire con gli utenti tramite le suite di software messe a disposizione degli utenti.

Gemini dunque dopo l’integrazione all’interno di Google One ora sta per sbarcare all’interno di Gmail, il client mail sta ricevendo infatti l’LLM di Gemini al suo interno che avrà lo scopo di offrire svariate funzioni tra cui quella per riassumere le mail con un testo particolarmente lungo.

Un tasto apposito

La nuova funzionalità è già disponibile per gli utenti in alcuni mercati specifici, principalmente per gli utenti della suite Gemini for Workspace, nel menù legato ai tre punti in alto a destra è stato individuato un pulsante apposito “Riassumi questa email”, sebbene al momento non sia possibile cliccarlo.

Al momento stando a quanto dichiarato da Google, il tasto funzionerà solo con Mail con più di due risposte ed è pensata principalmente per un uso aziendale, sebbene sembri che la direzione vada verso un uso per tutti gli utenti.

Attualmente dunque da oltreoceano sembra che premendo il pulsante non succeda nulla, l’esperienza è dunque disponibile solo per la versione web, probabilmente per l’app dovremo attendere ancora un po’, ciò non toglie che tra l’altro sia presente un’altra funzione separata dedicata a Gemini all’interno del menu a tre punti delle email, solo che cliccandola non si apre niente se non un menù vuoto, segno che un’altra funzione è ancora in fase di sviluppo.

Gemini dunque sta diventando sempre più integrato soprattutto nello Workspace di Google, primo step che sicuramente sarà seguito anche da un approdo negli altri rami software Google, un esempio è il recente approdo anche all’interno di Google Maps con la possibilità di avviare automaticamente l’app di navigazione ogni qualvolta vengano chieste informazioni su un percorso.