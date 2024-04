Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento preoccupante di tentativi di truffa che hanno preso di mira gli italiani. Soprattutto se in possesso di carte Postepay e Bancoposta. Questi rischi di frode, se non individuati tempestivamente, possono mettere a rischio i risparmi delle persone. Causando danni finanziari significativi.

Una delle modalità più diffuse di questa attività coinvolge coloro che mettono in vendita oggetti su piattaforme di compravendita online, come Subito. Dopo aver pubblicato l’annuncio, i truffatori, fingendosi acquirenti interessati, contattano la vittima. Successivamente, richiedono il contatto su Whatsapp per proseguire la trattativa. Una volta stabilito il contatto sull’omonima app di messaggistica, il malvivente simula interesse per l’acquisto dell’oggetto. Da qui invia un link per effettuare il pagamento. Questo però, apparentemente innocuo, reindirizza l’utente a una pagina web fraudolenta, simile a quella del sito ufficiale di pagamento. Qui vengono richiesti i dettagli della carta o l’IBAN. Una volta ottenute queste informazioni, si può facilmente proseguire a svuotare i conti correnti del malcapitato di turno. Causando danni economici considerevoli.

Allarme truffa, alcuni utili consigli

Per evitare di cadere in questo genere di truffa, è fondamentale prestare attenzione e adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, è consigliabile evitare di fornire info sensibili, come i dettagli della carta di credito o l’IBAN. In più, è sempre preferibile utilizzare piattaforme di pagamento sicure e attendibili per effettuare transazioni online. Evitando di utilizzare link inviati tramite messaggi o email da fonti non verificate.

Questo genere di inganno rappresenta solo uno dei numerosi rischi che stanno facendo parlare di sé in questo periodo . Per questa ragione, è importante che le persone online siano costantemente vigili e informati sui metodi utilizzati dai truffatori per proteggere i propri risparmi e la propria sicurezza finanziaria. Continuate a seguirci per altri consigli di questo genere. La sicurezza online non è mai abbastanza e non scordate che non va mai sottovalutata !