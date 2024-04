A partire dal mese di aprile, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile la sua nuova super offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300. In questi ultimi giorni, l’operatore virtuale ha deciso di promuovere questa sua nuova offerta tramite un nuovo spot pubblicitario. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300, nuovo spot pubblicitario per la sua super offerta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di promuovere ulteriormente una delle sue ultime offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile CoopVoce Extra 300. Il nuovo spot in questione è disponibile sia sul canale ufficiale dell’operatore presente su YouTube sia sulla pagina ufficiale di Facebook.

Nello spot pubblicitario, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta viene promossa così:

“Raccontando il mondo per come lo vediamo, troveremo chi è pronto a cambiarlo con noi. Dal 4 al 30 Aprile, 300 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 9,90 euro al mese con attivazione e primo mese gratuito, anche per chi è già cliente. Passa online o nei punti vendita Coop.”

La nuova offerta mobile dell’operatore è davvero sorprendente ed estremamente conveniente. Come suggerisce anche il nome, infatti, con CoopVoce Extra 300 gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino ad addirittura 300 GB di traffico dati. Questi ultimi saranno utilizzabili per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nel bundle dell’offerta, sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 9,90 euro al mese.

Ricordiamo come sempre che l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha comunque nel suo catalogo tante altre offerte estremamente convenienti. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30 che include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare.