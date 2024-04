TIM vs Iliad: Le migliori promozioni di aprile 2024 fino a 200GB

Chi ha dato un’occhiata alle offerte di Iliad attualmente disponibili sul sito ufficiale è rimasto piacevolmente sorpreso. Lo stesso vale per coloro che invece provengono da Iliad o da un gestore virtuale che hanno dato un’occhiata alle promozioni mobili di TIM.

Sia nell’uno che nell’altro caso, ci sono minuti, messaggi e giga in gran quantità, con prezzi molto più bassi del solito. Lo scontro va dunque avanti alla grande.

TIM e Iliad si sfidano, ecco il confronto ufficiale

Effettivamente in questo momento sarà difficile per gli utenti scegliere, anche perché le promozioni mobili si somigliano. Da un lato c’è TIM che vuole in ogni modo portare via a Iliad tanti clienti con le sue offerte circoscritte.

All’interno delle sue due Power c’è davvero di tutto ogni mese a partire dai minuti. Prendendo in esame la Power Iron, ecco a disposizione degli utenti minuti ed SMS senza limiti verso ogni gestore con 100 giga in 4G per 6,99 € al mese.

L’altra offerta che invece si chiama Power Supreme Web Easy, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma con più giga: ce ne sono infatti 150. Il prezzo in questo caso arriva a 7,99 € al mese.

Per quanto riguarda Iliad invece ci sono due super promo. La prima soluzione, quella più facoltosa, è stata prorogata a fine febbraio. La Flash 200, che tutti hanno potuto apprezzare anche durante il mese scorso, ha ancora qualche giorno di tempo per essere sottoscritta. Il suo prezzo mensile equivale a 9,99 € per sempre con minuti ed SMS senza limiti verso chiunque e infine con 200 giga in 5G.

L’altra offerta di Iliad si chiama invece Flash 150, soluzione unica nel suo genere che di solito arriva in altri periodi e non con un’altra Flash attiva. Al suo interno chi la sceglie trova minuti ed SMS illimitati verso tutti con 150 giga in 4G. Il prezzo chiaramente cala rispetto all’offerta di prima, siccome consiste in soli 7,99 € al mese per sempre.