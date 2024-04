WhatsApp, nuovo aggiornamenti in arrivo: ci sarà una NUOVA età minima

Continua a sorprendere WhatsApp con tutti i suoi nuovi aggiornamenti, soprattutto quelli che sembrano programmati per il futuro. L’applicazione di messaggistica diverrà ancora più grande ma nel frattempo ci sono degli adeguamenti a cui far fronte.

Le nuove regole imposte dalla Commissione Europea, soprattutto per quanto concerne l’ultimo Digital Markets Act, prevedono una vera rivoluzione per l’app più famosa al mondo. Già durante la fine del 2023 si parlava insistentemente di cosa sarebbe cambiato all’interno di WhatsApp ed ora eccoci qui: il prossimo 11 aprile sarà il momento di cambiare diverse cose.

Innanzitutto gli utenti potranno ricevere anche messaggi da altre piattaforme di messaggistica, anche se questa situazione va spiegata per bene. Saranno infatti sempre loro a decidere, senza obbligo alcuno.

WhatsApp: arriva l’interoperabilità e cambia l’età minima per avere l’app

Chi credeva che WhatsApp sarebbe rimasta conservatrice in merito ai messaggi, si sbagliava di grosso anche se non poteva saperlo. L’ultimo DMA imposto dalla commissione europea costringe l’applicazione ad accogliere anche i messaggi da parte delle altre piattaforme di messaggistica. Questo principio si chiama interoperabilità, ovvero la possibilità di ricevere ed inviare dei messaggi da e verso piattaforme esterne come ad esempio Signal e Telegram.

Gli utenti avranno carta bianca e potranno infatti decidere di non attivare la nuova sezione dove arriveranno i messaggi da altre app. Qui all’interno infatti ci potrebbero essere anche dei problemi legati alla sicurezza, in quanto WhatsApp non estenderà ai messaggi esterni la sua crittografia end-to-end.

Non è solo questo però il cambiamento che arriverà sulla celebre applicazione, in quanto anche l’età minima sta per cambiare. Tutti sanno che per avere WhatsApp, almeno secondo quelle che sono le regole, è necessario avere un’età di almeno 16 anni. Questo limite sta per abbassarsi ufficialmente: secondo quanto riportato infatti WhatsApp abbasserà l’età minima a 13 anni. Queste sono solo alcune delle novità in arrivo prossimamente.