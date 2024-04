La futura minaccia creata dai computer quantistici alla sicurezza delle comunicazioni ha portato gli esperti a cercare difese più avanzate, tra cui la crittografia quantistica basata sui fotoni

Questo sistema sfrutta le proprietà fondamentali della luce per garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse. Il professor Tobias Volg, capo del nuovo progetto Quick3, spiega che codificare le informazioni nelle singole particelle di luce rende estremamente difficile l’intercettazione o la copia dei dati senza essere rivelati.

Tuttavia, la trasmissione di dati quantistici su lunghe distanze presenta delle sfide tecniche significative. La rifrazione della luce nell’atmosfera terrestre può compromettere la trasmissione accurata dei dati. Per sormontare questo ostacolo, gli ingegneri stanno prendendo in considerazione l’opzione di utilizzare componenti spaziali. Il prossimo lancio di un satellite è programmato per il 2025, questo potrebbe aprire nuove possibilità per una comunicazione quantistica affidabile e sicura su scala globale.

L’approccio di trasmettere dati quantistici dallo spazio ha già mostrato dei risultati incoraggianti nei test preliminari. Ricevere messaggi laser da distanze significative nello spazio esterno è stato un passo importante verso la realizzazione di comunicazioni quantistiche a lungo raggio. Questo indica il potenziale di estendere la sicurezza delle comunicazioni quantistiche su vasta scala, oltre i confini terrestri.

La rivoluzione della crittografia e della comunicazione quantistica

Il progresso verso la crittografia quantistica non è solo una questione tecnica, ma anche una sfida economica e politica. L’implementazione su larga scala di sistemi di comunicazione quantistica richiede un coordinamento internazionale e investimenti significativi. Tuttavia, il potenziale di garantire la sicurezza delle comunicazioni in un mondo sempre più interconnesso giustifica gli sforzi e le risorse necessarie.

In conclusione, mentre i computer quantistici potrebbero mettere a rischio i sistemi di crittografia tradizionali, la crittografia quantistica offre un potenziale significativo per mantenere la sicurezza delle comunicazioni nel futuro digitale. L’utilizzo dei fotoni come mezzo di trasmissione di informazioni offre una soluzione promettente per garantire la sicurezza delle comunicazioni su scala globale.