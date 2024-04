WhatsApp, aprile MESE storico: al via l'interoperabilità

Gli utenti che sono da sempre abituati a vedere WhatsApp come applicazione univoca e che quindi riceve solo i messaggi degli utenti iscritti al suo servizio, devono prepararsi ad un cambiamento profondo ed epocale. Sta per arrivare l’interoperabilità, ovvero quella nuova possibilità che il prossimo aggiornamento garantirà a tutti.

In linea con i principi istituiti dall’ultimo Digital Markets Act imposto dall’Unione Europea, l’integrazione è pronta all’arrivo. Aprile è infatti il mese che vedrà diventare effettivo un cambiamento molto vociferato in passato e che mai qualcuno avrebbe creduto potesse poi arrivare effettivamente.

È proprio il nuovo DMA ad imporre l’utilizzo di questa nuova risorsa, utile per integrare tra di loro le applicazioni di messaggistica. La commissione europea vuole che, almeno in territorio europeo, gli utenti possano inviare un messaggio ad un’altra persona su WhatsApp anche usando una piattaforma diversa. A quanto pare tutto sta per diventare effettivo.

WhatsApp, ecco come funzionerà l’interoperabilità sulla piattaforma verde

Il colosso della messaggistica istantanea che tutti ormai utilizzano stabilmente in maniera quotidiana, si appresta ad aggiornarsi. Stando a quanto riportato è partito il conto alla rovescia per l’introduzione dell’interoperabilità, che a bordo di WhatsApp prevedrà una sezione a parte.

Gli utenti troveranno infatti i messaggi provenienti da altre applicazioni di messaggistica istantanea direttamente in un’area diversa da quella solita. WhatsApp non consentirà infatti ai messaggi in arrivo da altre piattaforme di figurare nell’elenco comune delle chat.

Ci sarà una sezione a parte che inoltre potrà prevedere anche dei pericoli. WhatsApp ci tiene infatti ad informare i suoi utenti, che stanno testando l’aggiornamento in versione beta, che la crittografia end-to-end non andrà a proteggere i messaggi esterni.

Ovviamente gli utenti avranno libera scelta: potranno decidere di attivare l’interoperabilità così come di non attivarla. A breve dovrebbero esserci più indicazioni su quando arriverà effettivamente questo nuovo aggiornamento travolgente.