TIM, Aprile è il mese D'ORO con le Power da 150 giga

È ancora una volta TIM a tenere alta la bandiera dei vecchi gestori in Italia. Il provider italiano è venuto fuori anche questa volta con offerte straordinarie che fanno parte della sua gamma Power, tutte meno costose del solito.

Dopo aver lanciato queste soluzioni lo scorso 2023, il gestore colorato di rosso vuole continuare. La sua missione non è ancora finita: TIM ha intenzione di continuare a tenere viva la campagna promozionale con lo scopo di recuperare utenti. A tal proposito ci sono da segnalare tante altre offerte vantaggiose degli altri gestori ma quelle di questa azienda hanno qualcosa in più: la qualità.

TIM ha lanciato le sue nuove Power con tutto incluso: si parte da 6,99 € al mese

Il momento giusto per contrattaccare per un provider forte come TIM è proprio questo. Come se alla fine del 2023 ci fossero stati i titoli di coda con sotto riportata la scritta “To be continued…”, l’azienda ha voluto portare avanti le sue Power con tutti i contenuti inclusi. Effettivamente anche durante lo scorso mese di marzo erano disponibili e sempre per gli stessi utenti.

TIM ha messo in campo le sue offerte migliori ancora una volta: le Power sono di nuovo disponibili. Bastano pochi euro mensili per sottoscriverne una delle due, partendo da quella che costa ogni mese solo 6,99 €. Chi sceglie questa soluzione, può avere minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con una somma di 100 giga in 4G.

L’altra offerta garantisce qualcosa di più ma costa anche un pelino in più: solo 9,99 € al mese per avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G.

Ovviamente questo privilegio spetta solo ad alcuni utenti che hanno scelto dei gestori ben precisi negli ultimi tempi. A poter sottoscrivere le nuove promozioni mobili TIM sono solo ed esclusivamente coloro che attualmente hanno Iliad o un gestore virtuale.