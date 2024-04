Gli utenti possono oggi acquistare uno spazzolino elettrico Oral-B, precisamente il modello iO 9N, ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, approfittando così di un risparmio di 90 euro sul prezzo mediano disponibile nello stesso periodo su Amazon.

L’occasione per spendere poco è davvero ghiottissima, poiché dovete sapere trattarsi di uno dei migliori spazzolini elettrici in circolazione, essendo dotato di intelligenza artificiale, con 7 modalità di utilizzo differenti tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, ed il sensore di pressione integrato, capace più che altro di dire quando viene eventualmente effettuata pressione eccessiva nello spazzolamento. All’interno della confezione si possono comunque trovare una testina ed uno spazzolino elettrico, con anche la custodia da viaggio per facilitare il trasporto ovunque si desideri.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo potrete avere i codici sconto Amazon gratis in esclusiva sul vostro smartphone.

Spazzolino elettrico: la promozione Oral-B disponibile su Amazon

Acquistare uno spazzolino elettrico oral-B richiede un esborso di denaro leggermente superiore al normale, per il semplice fatto che stiamo parlando di una serie di prodotti di alto livello, di fascia alta per dire, con tantissima tecnologia inserita al loro interno. Il prezzo mediano del modello in promozione è di 289,90 euro, soluzione che poi viene ridotta del 20% rispetto al valore originario, fino ad arrivare ad una spesa finale che si aggira sui 219,99 euro (lo potete comunque acquistare qui).

L’utilizzo di un prodotto di questo tipo fa sicuramente molto bene alla vostra bocca, la stessa Oral-B dichiara gengive più sane nel giro di una sola settimana, in quanto è in grado di rimuovere il 100% in più di placca sfruttando la tecnologia avanzata proprietaria. I denti sono più bianchi, con la rimozione delle macchie superficiale, ed il rilevamento della posizione facilita la pulizia dei singoli utenti che si ritroveranno ad utilizzarlo.