La nuovissima Xiaomi SU7 ha strabiliato il settore automotive. La prima vettura elettrica del colosso tecnologico è arrivata sul mercato e ha totalizzato quasi 90.000 ordini nelle prime 24 ore. Considerando queste cifre, non sorprende scoprire che alcuni utenti dovranno attendere circa 7 mesi per ricevere la propria vettura.

Nonostante Xiaomi abbia confermato la volontà di aumentare la produzione, la domanda in Cina resta molto alta. Tuttavia, il successo di SU7 in termini di dotazione tecnica, design e soprattutto prestazioni, sta impressionando anche gli utenti internazionali.

In molti si stanno chiedendo quando il primo veicolo elettrico di Xiaomi arriverà nel resto del mondo. Purtroppo, è stato lo stesso brand a rispondere a questo quesito e l’affermazione potrebbe scontentare più di qualcuno.

Xiaomi SU7 è la prima vettura elettrica del brand e unisce un prezzo accattivante a prestazioni da vera supercar

L’azienda non ha intenzione di vendere SU7 al di fuori del mercato cinese. Questa affermazione si riferisce allo stato attuale delle cose, quindi con la vettura appena presentata e le linee produttive non ancora regime. Il brand vuole sfruttare appieno la propria rete di vendita locale, con Mi Store sparsi in tutto il Paese in maniera estremamente capillare.

Tuttavia, la decisione di Xiaomi non sembra definitiva e gli analisti credono che ci possa essere uno spiraglio. Infatti, gli obiettivi dell’azienda potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi e SU7 potrebbe essere commercializzata in futuro nel resto del mondo. Purtroppo, al momento, non esistono informazioni certe ma solo supposizioni sulla strategia aziendale del brand.

Ricordiamo che SU7 è una vettura elettrica dalle prestazioni estremamente interessanti. Nella versione più potente disponibile, la variante Max, la potenza massima raggiunge i 673 CV che permettono di raggiungere una velocità massima di 265 km/h.Per fare un confronto con le supercar europee, si tratta degli stessi valori di una Porsche Taycan Turbo.

Lo scatto da 0 a 100 km/h dichiarato da Xiaomi avviene in 2,78 secondi mentre per raggiungere i 200 km/h da fermo si impiegano 10,67 secondi. L’autonomia dichiarata è di 800 km, con il supporto alla ricarica rapida che permette di recuperare quasi 400 km in 10 minuti.