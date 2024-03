Xiaomi si appresta ad entrare nel settore automotive da assoluta protagonista. Il nuovo veicolo elettrico dell’azienda prende il nome di SU7 e l’annuncio ufficiale è arrivato a fine dello scorso anno.

Da allora, il produttore asiatico ha condiviso alcuni dettagli sulle caratteristiche della vettura elettrica. Tra questi c’è l’interessantissima funzione di parcheggio automatico che permette alla SU7 di muoversi da sola all’interno di un autosilo.

Tuttavia, Xiaomi non ha ancora condiviso la data di arrivo sul mercato della berlina. Secondo un nuovo report, questa informazione arriverà molto presto con il produttore ormai molto vicino al lancio ufficiale del veicolo.

Xiaomi SU7 arriverà molto presto sul mercato, il produttore sta già allestendo gli showroom dedicati alla vettura elettrica con guida autonoma

Stando alle indiscrezioni, Xiaomi SU7 sarà commercializzato entro la fine di marzo. Gli utenti potranno iniziare ad acquistare la vettura e le prime consegne avverranno nel corso del secondo trimestre. La data di riferimento sembra essere il 28 marzo ma attendiamo maggiori conferme in merito.

La vendita della barlina avverrà sia online ma ci aspettiamo anche showroom dedicati. Infatti, Xiaomi sta costruendo una serie di negozi in Cina che, si presume, saranno completamente dedicati alla vendita di SU7. Le stime iniziali indicano circa 60 o 70 negozi sparsi per tutto il paese che fungeranno anche da punto di riferimento per l’assistenza post vendita.

Il prezzo della vettura si aggirerà tra i 35 mila e i 52 mila dollari, a seconda del modello scelto. La produzione iniziale si attesterà su 10.000 unità al mese che aumenteranno quando la produzione arriverà a regime.

Ricordiamo che Xiaomi SU7 si configura come una berlina premium che punta a sfidare le vetture di riferimento nel segmento come BMW, Mercedes e Audi. Per farlo, si affiderà ad un propulsore elettrico che eroga 300 CV. Le prestazioni sono da supercar, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi. L’auonomia stimata dal produttore è di circa 670 km ma bisognerà verificare le prestazioni su strada.