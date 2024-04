La linea di AirPods di Apple sta per essere aggiornata tramite l’arrivo di nuovi dispositivi interessanti. Entro la fine dell’anno, l’azienda potrebbe rilasciare un prodotto che andrà a sostituire gli auricolari base rilasciati nel 2019 ponendosi come un’alternativa economica degli AirPods di seconda generazione. Apple AirPods Lite potrebbero essere la nuova soluzione low cost pensata dall’azienda di Cupertino al fine di arginare il calo della domanda dei suoi auricolari.

Apple AirPods Lite: gli auricolari economici arriveranno entro la fine dell’anno!

A fornire informazioni sui prossimi auricolari Apple è l’analista Jeff Pu, secondo il quale la Foxconn sarà l’azienda fornitrice delle componenti necessarie per la realizzazione degli AirPods Lite.

I nuovi auricolari potrebbero essere rappresentanti della volontà dell’azienda di procedere con una differenziazione evidente dei suoi prodotti, soprattutto dal punto di vista economico. Gli AirPods Lite, infatti, potrebbero arrivare sul mercato a un costo particolarmente conveniente rispetto ai modelli fino ad ora rilasciati.

Apple potrebbe proporre i suoi auricolari a soli 99,00 dollari rendendoli così accessibili pur preservandone la qualità. Si dice, infatti, che gli AirPods garantiranno un’ottima qualità del suono con un design rinnovato e una custodia differente con porta USB-C.

Accanto alla versione economica farà la sua comparsa anche una nuova variante di Apple AirPods Max. Su quest’ultima le novità previste non sono molte. L’azienda potrebbe limitarsi a proporre gli auricolari in una vasta gamma di colorazioni dotandone la custodia di ricarica di porta USB-C.

Entrambi i modelli saranno rilasciati entro la fine dell’anno ma non abbiamo una data certa. Fonti esperte ritengono che l’azienda potrebbe procedere con il rilascio tra il mese di settembre/ottobre. In realtà le incertezze sono ancora parecchie e sarà necessario attendere per scoprire quali saranno davvero gli auricolari su cui il colosso è a lavoro e quali saranno gli aggiornamenti introdotti al fine di attirare nuovamente l’attenzione degli utenti.